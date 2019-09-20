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20 сентября • обновлено в 22:03
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Хатико по-украински: Джесси встретилась с освобожденным моряком. Трогательное видео

1.2т Читать материал на украинском

Бывший военнопленный моряк Сергей Чулиба встретился с собакой Джесси, которая также находилась на захваченном РФ буксире "Яны Капу".

Об этом моряк сообщил на своей странице в Facebook, опубликовав видео с ней.

Сотрудники российской ФСБ удерживали Джесси в оккупированном Крыму, в городе Керчь.

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Моряки сообщили адвокатам о собаке на борту буксира во время первой же встречи, попросив найти ее и вернуть домой.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время захвата рейдового буксира "Яны Капу" собака Джесси укусила одного из ФСБшников за ногу.

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Место
Украина
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