Грядет новая буря: синоптики предупредили о плохой погоде

В Украине в среду, 25 февраля, ожидается ухудшение погодных условий: сильные порывы ветра.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"По сообщению Укргидрометцентра, 25 февраля в Украине, кроме северных областей, ожидаются порывы ветра 15-20 м/с (І уровень опасности, желтый)", – предупредили спасатели.

Ухудшение погоды в Украине

Кроме того, в горах Закарпатской и Ивано-Франковской областях наблюдается высокая (ІІІ уровня) снеголавинная опасность.

"25 февраля в высокогорье Закарпатской и в горах Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень)", – добавили в ГоСЧС.

Напомним, что ранее в Украинских Карпатах выпало более полуметра снега.

Как сообщал OBOZREVATEL, синоптики сообщили, что активный циклон, который прошел по Украине, постепенно отступает на восток. Однако в ближайшие сутки в большинстве областей еще сохранится ветреная погода.

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