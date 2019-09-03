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3 сентября • обновлено в 06:06
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Грозы и бешеный ветер: синоптики предупредили о резкой перемене погоды в Украине

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В Украину 3 сентября придут дожди, грозы и шквалы. Температура днем будет колебаться от 27 до 32°.

Так, как сообщает Укргидрометцентр, осадки ожидаются в западных, северных и Винницкой областях, на остальной территории – сухо.

Ветер преимущественно северный, в восточной части и в южных областях юго-восточный, 5-10 м/с.

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Погода в Украине

Погода в Украине

Иллюстрация

Температура ночью 13-18°, на побережье морей до 21°; днем 26-32°, в западной части 20-26°.

В Киеве 3 сентября ночью - без осадков, днем местами кратковременный дождь, гроза. Ветер преимущественно северный, 3-8 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 28-30°.

Грозы и бешеный ветер: синоптики предупредили о резкой перемене погоды в Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптик Наталья Диденко уточнила, что во вторник, 3 сентября, на территории Украины ожидается сухая теплая погода, только на запад страны придет похолодание.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
Тег
погода
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