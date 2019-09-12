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12 сентября • обновлено в 20:00
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"Говорили падать на колени": освобожденный моряк рассказал о российском плене

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Украинских моряков, которые были освобождены из российского плена, содержали в условиях изоляции и постоянного психологического давления.

Об этом на пресс-конференции в четверг, 12 сентября, рассказал капитан второго ранга командир 1-го дивизиона кораблей охраны рейда морского командования Денис Гриценко (чтобы посмотреть видео, доскролльте новость до конца).

"Камера маленькая, постоянно горит свет, на душе печаль и горечь. Тюрьма специфическая. Мы за 9 месяцев видели друг друга только в зале суда и автозаках", – поделился он.

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Моряк Гриценко рассказал о российском плене

Моряк Гриценко рассказал о российском плене

УНИАН

Моряк также рассказал о психологическом давлении.

"Говорили, что послали на убой. Работали психологи. Также были адвокаты. Говорили, что надо падать на колени, целовать судье мантию, тогда с вами что-то будет. Но когда пришла коллегия адвокатов, была выработана стратегия и парни поняли, что есть щит", – добавил он.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее самый молодой освобожденный моряк Андрей Эйдер рассказал об антисанитарии в тюремной больнице в России.

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Тема
Обмен пленными
Место
Украина
Тег
пленные моряки
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