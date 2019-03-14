"Готовы убивать и мучить оккупантов": Корчинский рассказал, как росТВ сыграло на руку Украине

Лидер партии "Братство" Дмитрий Корчинский заявил, что кремлевская пропаганда сформировала у россиян образ украинца, которого нужно бояться.

Это является очень положительным сигналом, ведь страна-агрессор перестала воспринимать Украину как комичный образ. Об этом он рассказал в эфире телеканала "Магнолия-ТВ" (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

Защитники Украины "112 Украина"

"Российские медиа показали, что в Украине есть какие-то люди, которые собираются поступать по-мужски, нормально и рационально с оккупированными территориями. Значительно хуже, когда они нас показывают овцами, смеются над нами. Когда они нами ужасают российского избирателя, то это хорошо. Пусть они нас боятся. Но пусть они не смеются над нами. Сейчас уже вошел в оборот пропагандистов в России украинец с автоматом, украинец, который готов убивать, готов мучить оккупантов и их приспешников. И это очень хорошо", — отметил Корчинский.

Он вспомнил, что в советские времена при слове "бандеровец" у всех холодело в груди. Однако спустя некоторое время и вплоть до 2013 года этот термин ассоциировался у общества скорее с забавным и нелепым персонажем, чем с националистом, готовым защищать свою страну.

Дмитрий Корчинский Скриншот видео

"Это ненормально. Говорю — украинцев должны бояться. Сейчас украинцы у них что-то среднее между вселенским злом (евреями) и злом местного масштаба (чеченцами). Украина занимает промежуточное зло между евреями и чеченцами. Я думаю, что мы должны выйти на первую роль в этом. Мы должны быть страхом для Российской Федерации. Мы должны больше стрелять и мы не должны сдерживать себя в словах", — убежден лидер "Братства".

Как сообщал OBOZREVATEL, Корчинский заявил, что Украина должна вернуть временно оккупированные Донбасс и Крым только силовым путем. По его мнению, другого варианта освобождения этих территорий просто не существует.

Также он считает, что Украина окончательно победит тогда, когда разрушит Россию, а не только вернет свои оккупированные территории. По его словам, страна должна готовиться к такому решительному шагу, поскольку возможности для него могут возникнуть в любой момент.

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