Гороскоп на 16 июня по картам Таро

Гороскоп на завтра, 16 июня 2018 года, по картам Таро обещает победу над собой Козерогам, "день силы" Близнецам и начало нового пути Ракам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на субботу по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Пятерка Мечей

Несмотря на выходной день, он может оказаться для вас достаточно активным. Похоже, вам придется вооружиться "мечом" и вступить в бой за справедливость. Вы можете обнаружить, что у вас слишком много врагов и слишком мало друзей. Возможно, вы выиграете в одном "раунде" противостояния с недоброжелателями, но, скорее всего, проиграете "войну", потому что они, в отличие от вас, будут играть подло и низко. Таро рекомендуют оставаться на стороне света – свой плюс в карму вы заработаете.

Телец – Семерка Денариев

Сегодня вы можете поймать себя на мысли, что слишком долго ожидаете результата. Вы приложили свои силы для достижения цели, инвестировали в нее средства или собственные таланты, а "урожая" все нет. Вы можете почувствовать разочарование и даже отчаяние. Таро рекомендуют запастись терпением и подождать еще немного: "семена" посеяны, и щедрый "урожай" обязательно будет. Просто не так быстро, как хочется вам.

Близнецы – Король Жезлов

Сегодня вы сможете всё! Эта карта символизирует силу, энергию, профессионализм, ответственность, надежность и харизму. Все эти качества в этот день выйдут на передний план. Именно поэтому Таро рекомендуют сегодня разрешать проблемы, которые кажутся вам неразрешимыми, а также давать старт новым проектам. Таро советуют только одно: даже ради достижения цели не ходите по трупам.

Рак – Шут

Этот день может стать днем начала долгого пути к успеху. Карта изображает человека, который отправляется к цели, полный надежд и устремлений. Он обязательно достигнет ее, но прежде ему придется преодолеть все преграды и избежать опасностей. Таро заверяют: вас ждет успех, но приготовьтесь к тому, что для его достижения вам придется поработать.

Лев – Девятка Денариев

Вам выпала очень хорошая карта! Собственно, картинка говорит сама за себя. Удовлетворение, материальное благополучие, довольство тем, что имеете, включая отношения с окружающими – всё это Таро обещают вам сегодня. Вы будете уверены в завтрашнем дне и нацелены на будущие успехи. Кстати, в этот день вас может ожидать приятный сюрприз, например, неожиданная прибыль, выигрыш в лотерею или сюрприз романтического свойства.

Новости Любовный гороскоп на июнь 2018 по Таро Казановы

Дева – Повешенный

Прямо скажем, это не самая лучшая карта колоды. Однако она дает очень важный совет. Фактически сегодня вы можете оказаться в подвешенном состоянии. Так или иначе, вы можете быть отстранены от управления процессом. В этот день вы получите возможность лишь наблюдать за происходящим. Используйте эту паузу, чтобы проанализировать свои ошибки и начать путь в верном направлении.

Весы – Двойка Мечей

Сегодня вы можете оказаться в ситуации балансирования на лезвии меча. Всё будет очень зыбко и неопределенно. Вы будете сомневаться во всех и в себе самом, вы будете насторожены и напряжены. Способность трезво оценивать события может существенно снизиться, а внутренний голос замолчит. Возможно, придется предпринять меры для защиты. Таро рекомендуют отложить важные решения до завтра. Сегодня – не лучший день для этого.

Новости Гороскоп на июнь по картам Таро

Скорпион – Императрица

Вам выпала замечательная карта. Она символизирует плодородие, щедрость природы и ее дары. В том числе в переносном смысле слова. Ваша голова может быть полна новыми идеями и планами. Если вы – человек творческий, возможны озарения и прилив вдохновения. Что бы вы ни делали сегодня, всё будет очень удачным. Таро рекомендуют правильно воспользоваться этим "урожайным" днем и сделать максимум важных дел. Кстати, если вы планируете пополнение в семье, это лучший день для зачатия.

Стрелец – Смерть

Не бойтесь этой карты. На самом деле она очень даже позитивная – в известном смысле. Сегодня Таро рекомендуют вам "похоронить" что-то, что давно нуждается в "захоронении": вредные привычки, старые вещи, прежние связи, которые приносят одно лишь разочарование. Освободите место для чего-то нового, и оно обязательно придет.

Козерог – Сила

Эта карта означает победу над собой, над своими низменными страстями, над своей "животной" природой. Сегодня вы поймете, что стали свободными от каких-то привязанностей, предубеждений, страхов, негативных черт характера – от всего того, что ослабляло вас. В этот день вы можете одержать победу не только над собой, но и над оппонентами. Но обратите внимание на карту: слабая женщина укрощает льва лаской. Сделайте для себя вывод.

Водолей – Шестерка Денариев

Обмен финансовой помощи на благодарность. Вот чему может быть посвящен этот день. Вы можете оказаться в роли мецената, волонтера или ростовщика – того, кто оказывает безвозмездную или возмездную помощь. Или, наоборот, за помощью обратитесь вы. Отношения дающего и одариеваемого будут строиться исключительно на принципах практичности. Таро рекомендуют не отказывать тем, кто обращается к вам, но и не позволять им злоупотреблять вашей добротой.

Новости Гороскоп на июнь по картам Таро

Рыбы – Туз Мечей

Это карта радикальных решений – как приятных, так и не очень. Сегодня вы будете настроены очень решительно. Если в последнее время вас беспокоила какая-то проблема или имел место сложный конфликт, вы имеете все шансы покончить с этим. Скорее всего, вы предпочтете разрубить гордиев узел, а не развязывать его. Возможен жесткий разговор с расстановкой точек над "i", но также внезапное прозрение и важная подсказка свыше.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил любовный гороскоп по картам Таро Казановы на июнь.