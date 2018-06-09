Гороскоп на 10 июня по картам Таро

Гороскоп по картам Таро на завтра, 10 июня 2018 года, обещает конфликт и победу Рыбам, веселый выходной Ракам и неземную любовь Близнецам.

Далее OBOZREVATEL предлагает читателям более подробно изучить гороскоп на воскресенье по раскладу Таро.

Он сделан на основе колоды "Универсальный ключ" итальянского художника Давида Корси.

Овен – Сила

Этот день станет днем победы над своими слабостями и сомнениями. Вы почувствуете, что вышли на новый уровень собственной эволюции и фактически стали другим человеком. То, что делало вас рабом, больше не имеет над вами власти. Но обратите внимание на карту: женщина укрощает льва нежностью, а не силой. То же Таро рекомендуют и вам: осознать, что иногда мягкостью и мудростью можно достичь намного большего, чем напором.

Телец – Иерофант

Прекрасная карта духовного лидерства! Перед вами – Папа Римский, который, как известно, направляет миллионы верующих на путь истинный. Сегодня за мудрым советом или за более материальной помощью могут приходить и к вам. Не отказывайте и щедро делитесь опытом, знаниями и всем остальным, что имеете. Плюс зачтется вам в карму.

Близнецы – Двойка Кубков

Второй день подряд вам выпадает одна и та же карта! И это – особый знак. Сегодня, как и вчера, день обещает быть удивительно гармоничным и романтичным, наполненным приятным общением. Вы легко разрешите все конфликты, наладите отношения, а также, возможно, встретите любовь всей жизни.

Читайте любовный гороскоп на июнь по Таро Казановы.

Рак – Девятка Кубков

Вам выпала настоящая карта выходного дня! Похоже, сегодня вас ждет приятное времяпрепровождение в хорошей компании с бокалами хорошего вина, тостами и веселыми развлечениями. Не исключено, что вы сыграете роль гостеприимного хозяина. Наслаждайтесь этим днем и все же не забывайте, что отдых не может быть бесконечным – иногда надо и поработать.

Лев – Семерка Кубков

День для вас будет связан с массой позитивных эмоций. Вы будете сильно увлечены какой-то идеей, событием, человеком или чем-то еще. У вас как будто вырастут крылья, захочется попробовать всё и сразу, окунуться с головой в новое дело или в новые отношения. Но, увы, эта карта – об иллюзии, а не о реальных достижениях. Ничему из этого не суждено сбыться. Получите удовольствие от этого дня, но ничего не предпринимайте.

Дева – Пятерка Мечей

День может быть связан с борьбой за справедливость, с защитой обиженных и оскорбленных. Обстоятельства могут сложиться так, что вы столкнетесь с не самыми благородными, честными и порядочными людьми. Вам придется взять на себя роль "воина света", отстаивающего истину. Смело берите на себя эту роль. Ваши усилия будут вознаграждены.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Весы – Паж Денариев

Это карта хороших денежных вестей. Вам может поступить предложение о новой работе, которая хорошо оплачивается, или вас пригласят в новый проект, сулящий хорошую прибыль. Не исключено и просто какое-то финансовое поступление. Сегодня речь также может пойти о каком-либо обучении – в вузе, на курсах повышения квалификации, на тренинге или где-то еще. Таро рекомендуют принимать все поступающие предложения.

Скорпион – Четверка Кубков

Сегодня вы можете столкнуться с разочарованием и апатией. Может пропасть желание что-либо делать или говорить. Вы просто опустите руки. Возможно, для этого есть веские причины – не удался проект, на который вы возлагали надежды, подвел партнер, которому вы доверяли или произошло что-то еще. Но Таро рекомендуют оглянуться по сторонам и увидеть подарки, которые уже приготовила для вас судьба. Явный намек на них – рука с кубком, протянута герою карты.

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Стрелец – Страшный Суд

Не бойтесь, никакой он не страшный. На карте изображен момент воскресения из мертвых в "последний день", как это было обещано в Библии. Сегодня вы можете "воскреснуть" для чего-то нового, возродиться из пепла и, как птица феникс, взмыть к новым вершинам. Дерзайте! Небо сегодня на вашей стороне.

Козерог – Император

Вам выпала замечательная карта власти и уважения. Сегодня ваш социальный статус может существенно возрасти. Возможно повышение по карьерной лестнице или назначение на руководящую должность. Вы можете стать формальным или неформальным лидером. Успешным лидером. Пользуйтесь случаем, постарайтесь поставить перед собой труднодостижимые высокие цели.

Читайте прогноз по картам Таро на июнь.

Водолей – Десятка Денариев

Этот выходной день вы можете провести в кругу семьи. Если физически вы не сможете быть с родными, так или иначе вы будете думать о них и радоваться за них. За благополучие, успехи, здоровье и материальный достаток. Карта также может указывать на заботу о родителях, получение наследства и хорошие денежные вложения.

Рыбы – Туз Мечей

Сегодня вас может ожидать озарение. Проблема, над которой вы мучились долгое время, мгновенно получит разрешение. Возможно, вы поймете, что этот "гордиев узел" следует не развязывать, а просто разрубить одним ударом? Карта также указывает на серьезный конфликт и победу в нем, а также на окончательную расстановку точек над "i" в запутанных отношениях.

Напомним, ранее OBOZREVATEL озвучил прогноз по картам Таро на июнь2018 года.