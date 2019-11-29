Гололед и сильный ветер: синоптик сказала, как начнется зима в Украине

В Украине на выходных, 30 ноября и 1 декабря, ожидается мокрый снег, гололед, туман и сильный северо-западный ветер.

Об этом сообщила на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. В Крыму же ожидается до +12 градусов тепла.

"Снижение температуры воздуха коснется 30 ноября западных областей, где сегодня еще –сравнительно тепло, а в субботу максимальная температура воздуха не превысит +1…+4 градусов. На севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода – потому +2…+5 градусов и сильный ветер", – отметила она.

На востоке и в Днепропетровской области ожидается +3…+8 градусов, в южной части +5…+10, в Крыму до +12 градусов.

"В Киеве 30 ноября существенные осадки… Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в Киеве ночью и днем ​​будет примерно одинаковой, +1…+4 градуса. В субботу вечером она снизится до 0…1 мороза", – добавила Диденко.

Декабрь в столице начнется холодной погодой, в воскресенье похолодает на 2-4 градуса, однако осадков не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу. По их данным, на Украину обрушатся ливни.

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