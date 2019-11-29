Главная Новости
30 ноября • обновлено в 11:11
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Общество

Гололед и сильный ветер: синоптик сказала, как начнется зима в Украине

3.9т
Читать материал на украинском

В Украине на выходных, 30 ноября и 1 декабря, ожидается мокрый снег, гололед, туман и сильный северо-западный ветер.

Об этом сообщила на странице в Facebook синоптик Наталья Диденко. В Крыму же ожидается до +12 градусов тепла.

"Снижение температуры воздуха коснется 30 ноября западных областей, где сегодня еще –сравнительно тепло, а в субботу максимальная температура воздуха не превысит +1…+4 градусов. На севере и в большинстве центральных областей также ожидается пронизывающая холодом погода – потому +2…+5 градусов и сильный ветер", – отметила она.

Новости
На Украину обрушатся ливни: синоптики уточнили прогноз погоды

Гололед и сильный ветер: синоптик сказала, как начнется зима в Украине

На востоке и в Днепропетровской области ожидается +3…+8 градусов, в южной части +5…+10, в Крыму до +12 градусов.

"В Киеве 30 ноября существенные осадки… Ветер северо-западный, порывистый. Температура воздуха в Киеве ночью и днем ​​будет примерно одинаковой, +1…+4 градуса. В субботу вечером она снизится до 0…1 мороза", – добавила Диденко.

Декабрь в столице начнется холодной погодой, в воскресенье похолодает на 2-4 градуса, однако осадков не предвидится.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики уточнили прогноз погоды на пятницу. По их данным, на Украину обрушатся ливни.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!

Читайте все новости по теме "Прогноз погоды" на OBOZREVATEL.

Автор
Екатерина Луговская
Тема
Прогноз погоды
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
1
0
Смешно
1
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги