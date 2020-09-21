Глава Госпогранслужбы о скандале с пограничником и ВСУ: его сурово накажут

По случаю с оскорблением Шаруном военных ВСУ назначено служебное расследование
Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения пограничника к ответственности
Дейнеко считает поступок Шаруна позорным
Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пограничника Игоря Шаруна, который сравнил военных ВСУ со свиньями, ждет суровое наказание.
Как заявил он в Facebook, по этому случаю уже назначено служебное расследование.
"Я уверяю, военнослужащий понесет суровую ответственность. Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения к ответственности за оскорбление украинских воинов", – отметил Дейнеко.
Он добавил, что как руководитель ведомства считает этот поступок позорным.
"Не позволю порочить честь и достоинство воинов, моих собратьев, коллег и всех, с кем продолжаем защищать Украину. Сразу обращаюсь и ко всем своим подчиненным – учитывайте свои действия. Это касается и использования социальных сетей, которые стали неотъемлемой частью общества", – подчеркнул глава ГПСУ.
По его словам, день и ночь тысячи пограничников стоят на защите границы, противодействуют попыткам незаконного пересечения госграницы, разоблачают преступников, пресекают незаконные сделки, выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил.
"Вместе с тем только один необдуманный поступок военнослужащего, может нивелировать все наши достижения. Каждый должен отвечать за свои действия и поступки", – констатировал Дейнеко.
Как сообщал OBOZREVATEL:
Игорь Шарун опубликовал в соцсети видео, на котором сравнил воинов Вооруженных сил Украины со свиньями. Публикация с оскорблениями набрала 119 тысяч просмотров, около пяти тысяч лайков и 570 репостов от граждан России, которые продолжили его массово распространять.
Со своей стороны в Государственной пограничной службе отреагировали на скандал со своим сотрудником и назначили служебное расследование. Там отметили, что военнослужащий с таким именем действительно проходит службу в пограничном ведомстве.
Позже Шарун извинился за свой поступок. Он назвал свои действия необдуманными и позорными.