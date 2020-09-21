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Глава Госпогранслужбы о скандале с пограничником и ВСУ: его сурово накажут

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Общество
8,2 т.

  • По случаю с оскорблением Шаруном военных ВСУ назначено служебное расследование

  • Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения пограничника к ответственности

  • Дейнеко считает поступок Шаруна позорным

Дейнеко пообещал наказать пограничника, оскорбившего ВСУ

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко сообщил, что пограничника Игоря Шаруна, который сравнил военных ВСУ со свиньями, ждет суровое наказание.

Как заявил он в Facebook, по этому случаю уже назначено служебное расследование.

"Я уверяю, военнослужащий понесет суровую ответственность. Ведомство применит все правовые механизмы для привлечения к ответственности за оскорбление украинских воинов", – отметил Дейнеко.

Он добавил, что как руководитель ведомства считает этот поступок позорным.

"Не позволю порочить честь и достоинство воинов, моих собратьев, коллег и всех, с кем продолжаем защищать Украину. Сразу обращаюсь и ко всем своим подчиненным – учитывайте свои действия. Это касается и использования социальных сетей, которые стали неотъемлемой частью общества", – подчеркнул глава ГПСУ.

По его словам, день и ночь тысячи пограничников стоят на защите границы, противодействуют попыткам незаконного пересечения госграницы, разоблачают преступников, пресекают незаконные сделки, выполняют задачи в районе проведения операции Объединенных сил.

"Вместе с тем только один необдуманный поступок военнослужащего, может нивелировать все наши достижения. Каждый должен отвечать за свои действия и поступки", – констатировал Дейнеко.

Скрин Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • Игорь Шарун опубликовал в соцсети видео, на котором сравнил воинов Вооруженных сил Украины со свиньями. Публикация с оскорблениями набрала 119 тысяч просмотров, около пяти тысяч лайков и 570 репостов от граждан России, которые продолжили его массово распространять.

  • Со своей стороны в Государственной пограничной службе отреагировали на скандал со своим сотрудником и назначили служебное расследование. Там отметили, что военнослужащий с таким именем действительно проходит службу в пограничном ведомстве.

  • Позже Шарун извинился за свой поступок. Он назвал свои действия необдуманными и позорными.

УкраинаВооруженные силы УкраиныскандалыГосударственная пограничная служба Украины
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