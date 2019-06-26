Спасла детей от России: история Екатерины Донцовой, совершившей подвиг в 2014 году

Наиболее из-за боевых действий на Востоке Украины пострадали незащищенные категории населения, и среди них — дети-сироты. Однако и в нечеловеческих условиях войны настоящие подвиги совершали не только военные и волонтеры, но и люди, призвание которых — забота о тех, кто не может за себя постоять самостоятельно.

Яркий пример такого человека — Екатерина Донцова. Чем запомнилась эта женщина и как спасла десятки жизней украинцев — в материале OBOZREVATEL.

Спасла детей от России

В июне 2014 года, когда украинские войска уже не контролировали Луганск, она была главврачом Луганского обласного дома ребенка №2. Тогда она не допустила того, чтобы представители так называемой “ЛНР” вывезли на территорию России 69 сирот.

“Летом 14-го года дети-сироты, дети интернатов и дети школ были вывезены”, — рассказывает Екатерина сегодня. “Сказали, собирайся в течении часа, вы с сотрудниками, с детьми эвакуируетесь в Крым. Это было два автобуса, куда надо было посадить 60 детей, причём 30 из них полуторагодовалые дети.

Было очень сложно, но мы собрались, мы загрузили детей, мы были уже через полтора часа на границе в Изварино, граница российская... И тут сопровождающие меня люди с автоматами, сказали, что в Крым мы не едем. Вон тут — Ростовская область, город Донецк, сейчас в детскую больницу, а завтра в Ростов…”

Луганский областно дом ребенка

Понимая, что ситуация развивается неконтролируемым образом, Екатерина не растерялась и не поддалась давлению боевиков. Она сразу же четко заявила о своей позиции, и не отступилась от нее ни на шаг, несмотря на все происки оккупантов.

“Я не вышла с автобуса, потребовала представителя таможни: у меня были все документы. Я сказала, что я — опекун всех этих детей, все дети граждане Украины и отсюда никуда не поедут”, — рассказывает Екатерина.

“Фактически, мы девять часов провели на таможне, в двух автобусах, с шестьюдесятью детьми. Приезжала прокуратура Ростовской области и брала у меня показания. Боевики забирали у меня документы, хотели их порвать, уничтожить”.

Однако никакие уловки, ни прямое эмоциональное давление не убедили Екатерину Донцову поддаться искушению и пустить ситуацию на самотек. Она решила иначе — ждать до конца, пока ситуация не получит международную огласку.

Так и случилось: о ситуации узнали в МИД и сразу же обратились с нотой к Российской Федерации, а также во всеуслышание заявили о ситуации в международном сообществе.

Воспитанники интерната

Видимо, такое ответное давление было более веским, чем психологическая “обработка” Екатерины боевиками. Но нерадостные приключения детей на этом не завершились…

“В общем-то, это было в три часа ночи, было принято решение, что мы возвращаемся в Луганскую область. Мы наконец-то сели в автобусы... Мой “Соболь” без водителя… Представляете, ночь, орущие дети... У меня два медбрата с бутылками их кормят, я говорю, можете водить, они говорят — нет.

И у меня было две медсестры, одна стоит из них, к счастью, смогла повести. И мы через три часа, минуя ростовские трассы, въехали в Украину, в Чортково в шесть утра. На Родину, с поцелуями, с радостью, и всё было благополучно”, — вспоминает Екатерина Донцова.

"Здесь я продолжаю созидать"

Екатерина, после пережитого стресса — могла с чистой совестью выбрать более простой путь — преподавать в университете, либо пойти на пенсию. Однако она выбрала свое призвание — заботу о детях. Поэтому она переселилась в Северодонецк, где была возможность получить помещение для нового дома ребенка. Оно нашлось — это был неиспользуемый противотуберкулезный санаторий.

“Когда мы поняли, что возврата назад нет, я приехала в Северодонецк, к руководителю области, он сказал: вот иди, выбирай помещение, и разворачивайся. Эта территория пустовала, мы сюда зашли, развернулись. Мы работаем сейчас здесь”, — рассказывает Екатерина.

Екатерина Донцова

Сейчас в этом доме ребенка — несколько десятков деток и достаточное количество персонала. Многое изменилось, но неизменной осталось отношение Екатерины к своей работе и вообще — своей миссии.

“Моя задача — брошенных в детских больницах, в родильных домах накормить, вылечить и воспитать такими, чтобы их захотели усыновить. Мы учили их называть нас так, чтобы они знали, что их ждет. Никто из них не побежит мне навстречу и не скажет мне "мама!".

Нет, у них у каждого будет своя мама. Я для них просто "Катя"”, — рассказывает Екатерина Донцова, которая сегодня руководит новым домом ребенка. Сейчас ей помогает не только государство, но и волонтеры, и общественные организации.

И действительно — уровень жизни деток на новом месте, пожалуй, улучшился. Это радует Екатерину, однако ее мечта — чтобы каждый ребенок нашел себе маму. “Ребенок должен вырасти в тепле, в свету и в сладости. Но у нас не хватает “витамина М”, “витамина мамы”.

Уже оказавшись здесь, в этой ситуации, я поняла, что самое актуальное сейчас — это принцип и седьмая заповедь Матери Терезы: что бы ты не строил годами — будь готов, что в любой момент это все может рухнуть... Но ты не опускай руки, продолжай строить заново. Здесь я продолжаю созидать. Ради этого мы тут”, — уверяет Екатерина.

И ей невозможно не поверить — ведь свои слова она подтверждает делами.

Сегодня Екатерина Донцова — одна из героинь проекта “Герои наших сердец”, инициированного Министерством по вопросам временно оккупированных территорий (МВОТ). Он объединил 9 историй героев, которые смогли в трудных условиях войны не упасть в отчаяние, а найти себя и помогать другим.

Интересно, что, прочитав историю о Екатерине на сайте проекта, несколько строк о ней написала благодарная семья, которой она в свое время помогла усыновить детишек:

“В 2013 году в августе в Луганском доме малютки №2 мы усыновили двух мальчиков Рустама и Радика только благодаря заботе Е.М. Донцовой. Она стала героем, ангелом-хранителем для нашей семьи. Низкий ей поклон! Семья Бузыка”. Пожалуй, такие слова - лучшее, что может услышать в свой адрес человек, искренне верящий в дело, которому он посвящает свою жизнь.

Об остальных героях проекта можно прочитать на сайте: https://heroes.mtot.gov.ua

Также любой человек может рассказать историю о героях, известных ему, заполнив форму: https://heroes.mtot.gov.ua/i-know-hero/

Проект “Герои наших сердец” инициирован МТОТ и реализуется при помощи Агентства США по международному развитию (USAID). OBOZREVATEL — информационный партнер проекта.

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