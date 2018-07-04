"Фейки – убивают": украинцам объяснили глобальную проблему

Блогер Екатерина Золотарева заявила, что информацию используют как орудие преступлений и фейки могут приводить к гибели людей.

"В Индии пять человек были убиты после того, как в соцсетях пошли слухи, что эти люди якобы причастны к торговле детьми. Слухи оказались фейковыми. Но никто не разбирался. После прочтения данной информации, жители деревень нашли этих людей, набросились на них и попросту избили до смерти", – пишет она в блоге OBOZREVATEL.

При этом Золотарева отмечает, что и в Украине в скором времени ситуация тоже может обернутся не лучшим образом. По ее словам, люди не готовы к потоку новостей, а также не могут оценивать и распознавать фейки.

"У нас уже который день по соцсетям носят видео с маленьким мальчиком, одетым в какой-то костюм на манер военной формы старого времени и говорящим какую-то около "новоросскую" околесицу. Носят с проклятьями в его адрес, пожеланиями смерти и идеями "спалить нафиг весь тот дамбасс"... Неужели люди не понимают, что именно ради подобных реакций эта российская пропаганда и была задумана? Именно для разжигания такого вот огня ненависти? Чтобы украинцы ненавидели друг друга", – подчеркнула блогер.

Одновременно с этим, по ее словам, лидеры мнений и журналисты не хотят отвечать за распространение недостоверной информации.

"Страшно, что у нас нет никаких репутационным потерь из-за постинга фейков. А значит, как многие считают, можно делать все, что угодно. И ничего никому за это никогда не будет. А это не так. Весь мир борется с фейкньюз. В особенности после того, как россияне влезли в 16 году в американские выборы. А у нас с ними, напомню, информационная война... Так вот, если кто думает, что все это до сих пор шуточки, что всё это ничего не значит и не стоит, я напоминаю: ФЕЙКИ – УБИВАЮТ, точка. И да – нас, украинцев, в том числе", – резюмировала Золотарева.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Украине раскрыли фейки российской пропаганды.