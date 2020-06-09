Федорин день: что категорически нельзя делать, чтобы сохранить семью

Народный праздник Федорин день – дату памяти мученицы Феодоры Александрийской, девы – православная церковь отмечает 9 июня.

Он также носит название Федоры или Домовницы. По народному поверью, в этот день нельзя подметать пол в доме – считается, будто таким образом "выносится сор из дому", что в результате приводит к ссорам в семье.

9 июня – Федорин день

Приметы и поговорки на 9 июня

На восходе солнца очень душно – в ближайшее время будет дождь.

Если день ясный и появились дождевые черви – будет гроза.

Ночная роса долго не испаряется – к грозе.

Дым из трубы по земле стелется – к непогоде.

Первый летний туман пришелся на Федорин день – к урожаю грибов.

Дятел громко стучит в погожий день – будет дождь.

Если в этот день сделать уборку в доме, то можно счастье свое из избы вымести.

В Федорин день следили за природой

Также в Федорин день наблюдали за ветром: если он дул с северо-запада, то ожидали ухудшения погоды и сильных дождей. Тогда как восточный ветер предвещал простудные болезни у людей и скота.

При этом в северных районах смотрели на рябину: большой цвет на ней означал, что будет хороший урожай овса.

Бытует мнение, что родившиеся 9 июня – чрезвычайно чувствительны и обидчивы, легко ранимы.

Что нельзя делать в Федорин день

В старину в Федорин день вспоминали "колючую на язык" Федору. Женщинам и девушкам в деревнях запрещали останавливаться поболтать друг с дружкой, поскольку считалось, что весть о худом житье в семье быстро разнесется по всей округе и принесет за собой в дом еще больший разлад.

Позже в народе об этом дне говорили: "Федора на язык колючая", "На Федору не выноси из избы сору", "Федора за углом норовит узнать о худом".

На Федору девушкам запрещали болтать друг с дружкой, в этот день советовали задабривать домовика

Помимо этого, на Федору призывали избегать ссор. Считалось, что даже незначительное разногласие может быстро перерасти в большой конфликт. Поэтому в некоторых местностях 9 июня существовал обычай окатывать ссорящихся ведром колодезной воды. О конфликтующих в этот день говорили: "Сцепились языками Федоры, накличут на избы беды горы".

Примечательно, что в доме в этот день нельзя было подметать. Люди верили, что домовой забирается под веник и хозяйка по неосторожности может вымести его вместе с сором, а без маленького "хозяина" дом долго не простоит. Тогда как особенно старались задобрить домового на Федору торговцы: ему ставили за печку горшочек каши и бросали несколько монет в надежде, что это принесет прибыль.

На Федору нельзя подметать в доме и нужно избегать ссор

История праздника

Известно, что Феодора жила в III-IV столетиях в городе Александрия. В то время империей управляли Диоклетиан (восточная часть) и Максимиан (западная часть). Когда начались преследования христиан, Феодору арестовали и привели на суд правителя города – Евстратия. Девушка открыто признала себя христианкой и отказалась совершить обряд жертвоприношения, после чего ее обезглавили.

Ранее OBOZREVATEL писал об истории Дня Святого Духа, который отмечается после Троицы, в этом году это было 8 июня, и известный в народе как Духов день.

Ты еще не читаешь наш Telegram? А зря! Подписывайся