Благодаря рф и войне, которую она устроила в Украине, а также постоянно спонсирует православнутых террористов, во многих семьях на оккупированных рф территориях произошел раскол по идеологическому принципу -Украинец или коллаборант. За это россиян ждет отдельная комната в аду. И да, речь пойдет именно о войне и семье.

Дано: семья армян, которые приехали в Донецк в 80-х годах после землятрясения. При ссср переселенцам дали квартиру, пусть и на окраине. Потом в семье родились два сына и дочь. Отец работал по началу сапожником, а после открыл свое дело, мать работала бухгалтером на одном из предприятий Донецка.

Сказать, что семья была бедная - значит соврать. Переселенцы родители делали все, чтобы семья была приличной и дети ни в чем не нуждались. Сын в итоге закончил вуз по специальности финансы, второй стал компьютерщиком, сестра пошла учиться в медицинский коледж. Папа крутился как только мог и таки купил сыновьям каждому по квартире, а также помог детям устроиться на приличную работу. Могли сыновья и выше пойти по карьерным лестницам, но все никак не могли осилить Украинский, даже документы заполнить толком не получалось у них на этом "непонятном" языке.

И да, важная деталь - часто приезжали в гости к переселенцам родственники из Армении, с которыми у обладателей русскоговорящих челюстей проблем не было, ибо с родичами они разговаривали только на армянском.

Ну, а потом началось русское бл*дство - в 2014 году на Донбасс пришел нацистский, то есть русский мир. Папа, который был бизнесмен, вдруг понял шо он ну вааааще любитель березок и пошел защищать Донецк от биндер. Правда, биндеры прикола не поняли отправили переселенца к сталину на шашлыки буквально через пару месяцев прям со степей Донбасса.

Сыновья похоронили папу и решили бизнес отцовский поднимать в Донецке, как никак 7 торговых точек по городу. Но старший брат не выдержал и потопал мстить за отца. Только мстилка у старшего сына оказалась так себе: воен из него него получился хреновый + чел своими глазами увидел шо биндеры отправляют к ленину в гости довольно таки исправно всех, кто в них стреляет. Поэтому старший сын сделал правильный вывод - за взятку свалил с передовой и устроился в "офицерскую" часть дыныры по обеспечению.

И неожиданно пошел фарт братьям-армянам: так как брат старший стал дыныропотамом, то появилась возможность отжимать бизнес в Донецке у всех тех, кто идеологически неверные русскому рейху. Братья поняли, что такой шанс протерять нельзя, поэтому, пока тупые дынырийцы дохли за идеи недоросии, вторые бегом наотжимали себе бизнес у Укропов.

Жить стало классно, богато и вкусно: жены братьев пересели на дорогие авто, бабло лилось рекой, парни стали уважаемыми среди коллаборантов. Правда, счастье длилось недолго: пришли люди ташкента и придумали армянам миллионные штрафы во имя захарченко. Братья были в шоке, ведь они и налоги платили в типа бюджет, и отец их сдох во имя пушилина, а с ними вообще так нагло и несправедливо поступили. И потопали они жаловаться: подключили свои связи, хотели очень встретиться с ташкентом дынырийским, чтобы доказать свою преданность террористам. Только не получилось договориться с теми, кто хотели отжать все у армян: представители ташкента сказали прямо, мол вы не русские, поэтому отдавайте бизнес или сами, или будут проблемы. Не поверите, но братья согласились отдать то, что "попросили". Наверное потому, что армяне прекрасно знали на собственном опыте отжатия предприятий, что будет с теми, кто не захочет отдать свое дело добровольно.

Получив от недоросов благодарочку в виде отжатия бизнеса братья не сдались и решили вновь развить бизнес: купили новые торговые места, вложились в товар. Вроде бы черная полоса сменяла белую прям на ходу: старшему брату прилетело внеочередное звание в "армии" дыныры, оно аж капитаном стало межгалактических войск. Правда, счастье было недолгим капитанское: в Донецк зашла дрг Хунты, подло и ковано напоила кадрового русского военного шмурдяком, а тот взял и прострелил старшему сыну колени, сделав его инвалидом. Также дрг Хунты уволила инвалида задним числом из рядов террористов, ибо таким было задание от ЦРУ, а оккупационное руководство дынырийцами фошизды подло подставили.

Но были и хорошие новости - старшего брата не прикопали тихонько, а оставили жить. Поэтому арменин-коллаборант решил дальше заниматься бизнесом. Только на этом хорошие новости заканчиваются: бизнес еле дышит у старшего брата и в постель мочится от ненависти к Хунте каждый день чувак.

Нет, на этом история не заканчивается, ибо дальше начинается жабо-гадючий сюжет. Родственникам своим, которые проживают в Армении, братья все уши прожужжали, мол ты тв не смотри, приезжай и посмотри как трехбуквенное недоразумение развиваицца. В итоге один из родичей не выдержал и решил таки приехать посмотреть на безбиндерные просторы

дынырийского герцогства воочию.

Родственник приехал на типа юбилей - пять лет оккупации. Братья его за ручку сводили на парад коллаборантов, мол посмотри шо мы в шахтах накопали и все такое. Приезжий был в приятном шоке, расстрогался "мужеством" коллаборантов и даже проговорился о том, как он в Нагорном Карабахе воевал и как рубал русских ихтамнетов на салаты. Правда, оговорившись, пришлось ему включить заднюю, мол вы неверно поняли и все такое.

Ну а дальше все банально и просто: приезжий познакомился с типа гаи-шниками дыныры, которые остановили типа туриста за то, что тот ездил по городу не на подвальных [дынырийских] автономерах, мол превысил он срок езды не на самодельных номерах. Ну и по морде получил за то шо быковал, конечно. Даже хотели у него машину типа гаи-шники забрать, но после звонка братьев пожалели типа турыста - сказали шоб завтра занесли 5000 фублев им за снихождение и чтоб в течение суток авто стало на учет в типа гаи дыныры.

По приезду домой, к родичам почти бимбасских кровей, турыст обматерил на древнебимбасском изыке братьев и спросил шо это за п*здец с автоматом его остановил, который себя назвал типа гаи-шником+почему изо рта у абизяны воняло так, как будто он последние лет 15 пьет настойку из грязных носков. Также родственник психанул и высказал то, что думает о дрындыды, мол шо это за ширма, почему народ бимбасы живет в дерьме и почему по тв не показывают п*здец, который происходит на самом деле. В итоге местные армяне обиделись, мол биндерщину их родич несет и полезли в драку к гостю.

Самое эпичное то, что после драки турыст продолжил х*есосить дрындыды, а также включил биндеровца, мол вы, армяне, свободолюбивые люди, вам ближе по менталитету Украинцы, а не тупые рабы; но раз вы хотите жить в дерьме, считать себя армянами и говорить на русском, то в дерьме и сдохнете.

В итоге гость свалил на следущее утро с территории дыныропотамско-макеевской империи. По приезду домой, в Армению, он рассказал родичам о том, что происходит на оккупированном Донбассе, о том, что вооруженные дебилы в Донецке намного страшнее артобстрелов и т д. Вобщем, отработал за биндер чувак капитально.

Самое эпичное то, что те армяне, кто не поехали в безбиндерный "рай", выслушав очевидца, сказали шоб братья, которые бимбасские армяне-недоросы, не звонили-не писали больше им, ибо с брехунами им не по пути.

Мораль. А вам слабо так эпично спустить свою жизнь в унитаз? Конец

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