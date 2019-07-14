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Фашик Донецкий
Фашик Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

Драма "ДНР": как спустить свою жизнь в унитаз

43.5т

Благодаря рф и войне, которую она устроила в Украине, а также постоянно спонсирует православнутых террористов, во многих семьях на оккупированных рф территориях произошел раскол по идеологическому принципу -Украинец или коллаборант. За это россиян ждет отдельная комната в аду. И да, речь пойдет именно о войне и семье.

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Дано: семья армян, которые приехали в Донецк в 80-х годах после землятрясения. При ссср переселенцам дали квартиру, пусть и на окраине. Потом в семье родились два сына и дочь. Отец работал по началу сапожником, а после открыл свое дело, мать работала бухгалтером на одном из предприятий Донецка.

Сказать, что семья была бедная - значит соврать. Переселенцы родители делали все, чтобы семья была приличной и дети ни в чем не нуждались. Сын в итоге закончил вуз по специальности финансы, второй стал компьютерщиком, сестра пошла учиться в медицинский коледж. Папа крутился как только мог и таки купил сыновьям каждому по квартире, а также помог детям устроиться на приличную работу. Могли сыновья и выше пойти по карьерным лестницам, но все никак не могли осилить Украинский, даже документы заполнить толком не получалось у них на этом "непонятном" языке.

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И да, важная деталь - часто приезжали в гости к переселенцам родственники из Армении, с которыми у обладателей русскоговорящих челюстей проблем не было, ибо с родичами они разговаривали только на армянском.

Ну, а потом началось русское бл*дство - в 2014 году на Донбасс пришел нацистский, то есть русский мир. Папа, который был бизнесмен, вдруг понял шо он ну вааааще любитель березок и пошел защищать Донецк от биндер. Правда, биндеры прикола не поняли отправили переселенца к сталину на шашлыки буквально через пару месяцев прям со степей Донбасса.

Сыновья похоронили папу и решили бизнес отцовский поднимать в Донецке, как никак 7 торговых точек по городу. Но старший брат не выдержал и потопал мстить за отца. Только мстилка у старшего сына оказалась так себе: воен из него него получился хреновый + чел своими глазами увидел шо биндеры отправляют к ленину в гости довольно таки исправно всех, кто в них стреляет. Поэтому старший сын сделал правильный вывод - за взятку свалил с передовой и устроился в "офицерскую" часть дыныры по обеспечению.

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И неожиданно пошел фарт братьям-армянам: так как брат старший стал дыныропотамом, то появилась возможность отжимать бизнес в Донецке у всех тех, кто идеологически неверные русскому рейху. Братья поняли, что такой шанс протерять нельзя, поэтому, пока тупые дынырийцы дохли за идеи недоросии, вторые бегом наотжимали себе бизнес у Укропов.

Жить стало классно, богато и вкусно: жены братьев пересели на дорогие авто, бабло лилось рекой, парни стали уважаемыми среди коллаборантов. Правда, счастье длилось недолго: пришли люди ташкента и придумали армянам миллионные штрафы во имя захарченко. Братья были в шоке, ведь они и налоги платили в типа бюджет, и отец их сдох во имя пушилина, а с ними вообще так нагло и несправедливо поступили. И потопали они жаловаться: подключили свои связи, хотели очень встретиться с ташкентом дынырийским, чтобы доказать свою преданность террористам. Только не получилось договориться с теми, кто хотели отжать все у армян: представители ташкента сказали прямо, мол вы не русские, поэтому отдавайте бизнес или сами, или будут проблемы. Не поверите, но братья согласились отдать то, что "попросили". Наверное потому, что армяне прекрасно знали на собственном опыте отжатия предприятий, что будет с теми, кто не захочет отдать свое дело добровольно.

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Получив от недоросов благодарочку в виде отжатия бизнеса братья не сдались и решили вновь развить бизнес: купили новые торговые места, вложились в товар. Вроде бы черная полоса сменяла белую прям на ходу: старшему брату прилетело внеочередное звание в "армии" дыныры, оно аж капитаном стало межгалактических войск. Правда, счастье было недолгим капитанское: в Донецк зашла дрг Хунты, подло и ковано напоила кадрового русского военного шмурдяком, а тот взял и прострелил старшему сыну колени, сделав его инвалидом. Также дрг Хунты уволила инвалида задним числом из рядов террористов, ибо таким было задание от ЦРУ, а оккупационное руководство дынырийцами фошизды подло подставили.

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Но были и хорошие новости - старшего брата не прикопали тихонько, а оставили жить. Поэтому арменин-коллаборант решил дальше заниматься бизнесом. Только на этом хорошие новости заканчиваются: бизнес еле дышит у старшего брата и в постель мочится от ненависти к Хунте каждый день чувак.

Нет, на этом история не заканчивается, ибо дальше начинается жабо-гадючий сюжет. Родственникам своим, которые проживают в Армении, братья все уши прожужжали, мол ты тв не смотри, приезжай и посмотри как трехбуквенное недоразумение развиваицца. В итоге один из родичей не выдержал и решил таки приехать посмотреть на безбиндерные просторы

дынырийского герцогства воочию.

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Родственник приехал на типа юбилей - пять лет оккупации. Братья его за ручку сводили на парад коллаборантов, мол посмотри шо мы в шахтах накопали и все такое. Приезжий был в приятном шоке, расстрогался "мужеством" коллаборантов и даже проговорился о том, как он в Нагорном Карабахе воевал и как рубал русских ихтамнетов на салаты. Правда, оговорившись, пришлось ему включить заднюю, мол вы неверно поняли и все такое.

Ну а дальше все банально и просто: приезжий познакомился с типа гаи-шниками дыныры, которые остановили типа туриста за то, что тот ездил по городу не на подвальных [дынырийских] автономерах, мол превысил он срок езды не на самодельных номерах. Ну и по морде получил за то шо быковал, конечно. Даже хотели у него машину типа гаи-шники забрать, но после звонка братьев пожалели типа турыста - сказали шоб завтра занесли 5000 фублев им за снихождение и чтоб в течение суток авто стало на учет в типа гаи дыныры.

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По приезду домой, к родичам почти бимбасских кровей, турыст обматерил на древнебимбасском изыке братьев и спросил шо это за п*здец с автоматом его остановил, который себя назвал типа гаи-шником+почему изо рта у абизяны воняло так, как будто он последние лет 15 пьет настойку из грязных носков. Также родственник психанул и высказал то, что думает о дрындыды, мол шо это за ширма, почему народ бимбасы живет в дерьме и почему по тв не показывают п*здец, который происходит на самом деле. В итоге местные армяне обиделись, мол биндерщину их родич несет и полезли в драку к гостю.

Самое эпичное то, что после драки турыст продолжил х*есосить дрындыды, а также включил биндеровца, мол вы, армяне, свободолюбивые люди, вам ближе по менталитету Украинцы, а не тупые рабы; но раз вы хотите жить в дерьме, считать себя армянами и говорить на русском, то в дерьме и сдохнете.

В итоге гость свалил на следущее утро с территории дыныропотамско-макеевской империи. По приезду домой, в Армению, он рассказал родичам о том, что происходит на оккупированном Донбассе, о том, что вооруженные дебилы в Донецке намного страшнее артобстрелов и т д. Вобщем, отработал за биндер чувак капитально.

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Самое эпичное то, что те армяне, кто не поехали в безбиндерный "рай", выслушав очевидца, сказали шоб братья, которые бимбасские армяне-недоросы, не звонили-не писали больше им, ибо с брехунами им не по пути.

Мораль. А вам слабо так эпично спустить свою жизнь в унитаз? Конец

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Место
Украина Донецк
Тег
Новости ДНР
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Ossi Volter
Ossi Volter
А кто то видел армянина сталевара или шахтера ? Вот и закрадываються разные мысли ...
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Фекаль Донецкий ну прямо Дюма- правнук! Сипур гадоль!А по-поводу спустить в унитаз свою жизнь - так уже нет свободных унитазов! Все заняты ба-н де ров ца ми! Только и слышно: " ще не вмерла...", но доходит!
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Недавно друг вернулся с АТО, рассказывал историю: стояли они блокпостом под Дебальцево, а там был настоящий ад: сепары и русня буквально всё выжгли вокруг Градами, подогнали Буратину, снаряды и мины рвались так часто, что головы не поднять. И тут уже ближе к вечеру вышли на них 2 новейшие Арматы. Но темнело и потому водилы в овражек, который у блокпоста был, свои танки загнали да там и увязли. Тут же сепары прикрывать полезли - валили сотнями, друг рассказывал, что автоматы до малинового каления раскалились, сепаров столько положили, что кругом штабелями валялись. У самих же только двое 300-тых. Одну Армату удалось РПГ расхерачить - сожгли вместе с экипажем, потом нашли там капитанские погоны и военные билеты с паспортами россиянские. Одна Армата осталась, к ней под броню с десяток сепаров прибилось - лупили, говорит, из всего, что было. А у самих на блокпосту только автоматы остались, РПГ последнее на одну Армату потратили. И был у них, как друг рассказывал, во взводе паренёк один - Омаром звали. У него отец то ли турок, то ли иранец, а мать украинка. Отец уехал давно, Омар с матерью рос и добровольцем в батальон пошел, говорил, что не мог просто так сидеть и ждать. Так вот, когда стемнело и сепары приутихли, стали взводом думать как быть, все какие-то советы давали, только Омар в сторонке сидел и на небо смотрел. Взводный - Мыкола с позывным Гопак, подошел к Омару и спросил: чего он, мол, тут один сидит. Омар взглянул на Гопака, грустно улыбнулся и сказал, что очень сильно любит Украину и поля её, и волю народную, и майдан, и Аллаха, а потому он сейчас с Аллахом беседует и просит у него совета, а совет будет хороший, потому что, если любить Украину и Аллах с тобой, то победа будет за нами. Гопак немного прослезился, всё понял, сказал: ты настоящий украинец, Омар - и надел на него свои шаровары, как доказательство полного доверия. И вот сидят они все, думают-прикидывают как быть и никто не заметил как Омар исчез и туман спустился. А через полчаса со стороны сепаров какие-то крики стали доносится, стрельба, Армата дизелем взревела - и тут страшный взрыв. И тишина. На утро пошли всем взводом смотреть и увидели, что в овражке все сепары мертвые валяются, разорванные в клочья, Армата искорежена, люк открыт и оттуда мертвые танкисты свисают в россиянской военной форме. А рядом под гусеницами какие-то развороченные куски валяются - по клочку с пятном от шароваров Гопак понял, что это был Омар, рядом еще зеленая головная повязка вся в крови валялась. А на броне Арматы Омар своей кровью какую-то затейливую арабскую вязь успел написать, когда умирал уже. Ребята потом эту запись аккуратно срисовали и когда в Киеве были показали одному профессору. Он сказал что там было написано: Слава Украине! Героям слава! Герои не умирают! Смерть врагам! Слава нации!
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Ossi Volter
Ossi Volter
Стук Кастрюль, Все так и было)))) Я сам видел как ты делал миньет этим двоим ...армянам.)))))))))))
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Перепил Недо
Перепил Недо
Стук Кастрюль, Это даже не стекломой, он так не штырит, чего же ты нажралосссь швайнехунд?.
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