"Это позор!" Украинцев разгневало переименование проспектов Бандеры и Шухевича в Киеве

Украинцы заявили, что судовую отмену переименования двух проспектов Киева в честь лидеров ОУН-УПА Степана Бандеры и Романа Шухевича стоит обжаловать.

Таковы результаты соответствующего опроса на сайте OBOZREVATEL, участие в котором приняли более 23,3 тысяч респондентов.

"В Киеве отменили переименование проспектов Бандеры и Шухевича: как вы к этому относитесь?" – на такой вопрос предлагалось дать ответ.

Иллюстрация. Шухевич и Бандера УП

Больше всего голосов (40%) набрал вариант: "Это позор! Надо обжаловать и вернуть имена героев!"

Вторым за популярностью ответом (29%) стал следующий: "Это только начало! Реванш начался!"

Немного меньше украинцев (21%) наоборот поддержали возвращение проспектам предыдущих названий. "Ура! Нечего переписывать историю!" – ответили пользователи.

Наименьшее количество респондентов (10%) ответили: "Мне все равно, это не самый важный вопрос в стране".

Напомним, 25 июня Окружной административный суд Киева отменил решение Киевского городского совета о переименовании двух проспектов. Речь идет о замене старых названий проспектов Московского и Генерала Ватутина в рамках декоммунизации в 2016-2017 годах.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Харькове проголосовали за возвращение названия проспекта Жукова, который в 2016 году был переименован в пр. Григоренко.

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