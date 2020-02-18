"Очень слабое предостережение Кремля": в России прокомментировали атаку Путина на Донбассе

Нынешнее военное обострение на Донбассе со стороны России – это лишь слабое предупреждение Кремля, адресованное президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Об этом OBOZREVATEL сказал российский политолог Валерий Соловей, комментируя бои 18 февраля в районе села Золотое. По его словам, таким способом президент России Владимир Путин принуждает Зеленского закончить войну на Донбассе на его условиях.

Война на Донбассе

"Эти бои – очень слабое предостережение о том, что может произойти (и не только на Донбассе, но и за его пределами), если Зеленский не согласится на условия Путина. Пока ведь и нет никакого наступления, только мощный артиллерийский обстрел", – подчеркнул политолог.

Напомним, что в интервью OBOZREVATEL, которое вышло 1 февраля, Соловей спрогнозировал активизацию военных боев на Донбассе, если Зеленский не согласится на условия Кремля по возвращению оккупированного региона в Украину и части выполнения Минских соглашений. Это проведение местных выборов и предоставление Донбассу особого статуса.

"Как только в Кремле перейдут от убеждения к принуждению… Российские армейцы уверены, что с военной точки зрения проблема Украины может решена очень быстро, а потенциальные потери оцениваются как приемлемые и даже незначительные. Судя по поведению Меркель и Макрона, они находятся на стороне России и фактически принуждают Украину к выполнению Минских соглашений. Трамп тоже вряд ли вмешается. В Кремле уверены, что сложилась уникально благоприятная внешнеполитическая ситуация", – подчеркнул он.

Через две недели, 14 февраля, Валерий Соловей на своем Facebook написал, что для принуждения Киева к выполнению "минских соглашений" все готово.

Как сообщал OBOZREVATEL, по данным ООС, в ходе ожесточенных боев на Донбассе погиб один украинский военнослужащий, еще четверо ранены. Бойцы ВСУ отвечают на огонь противника из всего имеющегося пехотного и артиллерийского вооружения на этом направлении.

Мы в Telegram! Подписывайся! Читай только лучшее!

Читайте все "Новости России" на OBOZREVATEL.