"Это чудо и счастье!" Известный российский актер сделал признание о распаде СССР

Распад Союза Советских Социалистических Республик - лучшее, что происходило с Россией в течение последних десятилетий.

Такое заявление сделал известный российский актер Михаил Ефремов в интервью блогеру и журналисту Юрию Дудю. Соответствующая запись опубликована на YouTube.

"Это просто счастье. Я же полжизни провел в Советском Союзе, а половину - нет. Я свидетель этого чуда! Но, точнее, это не чудо, а человек - Горбачев (Михаил Горбачев, последний лидер СССР. - Ред.)", - заявил актер.

Ефремов подчеркнул, что, в первую очередь, ему не нравился СССР враньем и "уравниловкой".

"То, что этот мрак прошел - это прекрасно!" - сказал он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Ефремов сделал скандальное заявление о россиянах.