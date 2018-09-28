Ну что, друзья, снова приближается тот самый момент - период подачи анкет на участие в лотерее на американскую грин-карту. Начнется он 3 октября и продлится до 6 ноября. Участвовать могут граждане всех пост-советских стран, имеющие школьное образование. Разыгрываться по традиции будет 50,000 штук.

Несколько советов:

1. Заполняйте анкету сами.

Она неожиданно проста и не требует много времени. Запрашиваемая информация очень базовая - имя, адрес, телефон, паспортные данные, уровень образования, семейное положение и дети. Плюс цифровая фотография паспортного образца, которая легко делается с телефона на фоне любой белой стены.

2. Обязательно сохраняйте страницу-подтверждение.

Она содержит ваш уникальный идентификационный номер, по которому вы в мае сможете проверить результат. Это и есть ваш лотерейный билет, по которому вы будете сверять результаты и без него вы свой выигрыш не получите. Так что не поленитесь и сохраните страницу-подтверждение так, чтобы вы смогли ее найти спустя 7 месяцев, когда наступит время проверять результаты.

3. Избегайте посредников.

Все эти многочисленные агенства, предлагающие все сделать за вас, совершенно того не стоят - разобраться с анкетой может даже третьеклассник. Кроме того, заполнив за вас анкету, именно посредник получит ваш уникальный номер и в случае выигрыша может потребовать дополнительных денег за передачу его вам. Не раз слышала истории о том, как посредники требовали с выигравших приличные суммы денег за передачу вашего же собственного идентификационного номера. В общем, совершенно не стоит того, проще потратить 10 минут времени и сделать все самому.

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4. Заполняйте отдельную анкету на каждого супруга, так вы удвоите свои шансы.

5. Будьте правдивы.

Не пытайтесь скрыть информацию о супругах или детях, это может быть расценено как умышленный обман и ваш выигрыш будет аннулирован. Мнение о том, что отсутствие жен/мужей/детей повышает ваш шанс на выигрыш - миф.

6. Не заполняйте анкету больше одного раза, пытаясь увеличить свои шансы. Система вычислит дубликат и аннулирует ВСЕ анкеты.

7. Будьте аккуратны при заполнении, вписывайте имя в графе "имя", а фамилию в графе "фамилия", а не наоборот. Внимательно проверяйте всю введенную информацию. Будет обидно выиграть и пролететь из-за неверно заполненной анкеты.

8. Не ждите до последнего. Как раз из-за прокрастинаторов в последнюю неделю сайт часто бывает перегружен, тормозит и зависает. Это не стоит ваших нервов.

Линк на сайт для заполнения анкеты прилагается, но до открытия registration period на странице будет висеть информация по предыдущим годам без доступа к анкете, так что не пытайтесь ничего делать до 3 октября. ЭТО ЕДИНСТВЕННЫЙ ПРАВИЛЬНЫЙ ЛИНК*, все остальные предлагаемые вам гуглом и другими поисковиками, ведут на страницы посредников, зачастую отлично мимикрирующих под официальный сайт лотереи.

Вроде все. Если я что-то упустила, спрашивайте в комментах.

ЖЕЛАЮ ВАМ УДАЧИ!

*https://dvlottery.state.gov/