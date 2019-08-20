"Еще один в Небесной Сотне": в Киеве скончался известный волонтер, спасший десятки жизней

В сети сообщили о смерти известного украинского волонтера Игоря Титоренко, который занимался камуфлированием техники и вооружения, и спас не одну жизнь на Донбассе.
О трагедии, которая произошла 17 августа, написали на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.
"Больно, когда уходят настоящие. Остановилось сердце волонтера, друга и патриота Игоря Титоренко (Антип Петрович), 22.11.1978 – 17.08.2019 года)," – сказано в сообщении.
Игорь Титоренко скончался в Киеве
Facebook "Повернись живим"
По словам его коллеги, волонтера Julia Aquarius, мужчина обладал энциклопедическими знаниями об оружии, военном деле и мог всегда дать совет.
"Волонтер, воин, поисковик, реконструктор. Сделанный тобой камуфляж спас не одну жизнь. Как же "Секта трех цветов" теперь? Игорь, ты делал очень много для фронта и был очень скромным. Таким неправильным и тяжелым кажется писать о тебе в прошедшем времени", – поделилась она.
Волонтер "Антип" умер в Киеве
Facebook Julia Aquarius
Волонтер Игорь Титоренко умер в Киеве
Facebook Julia Aquarius
Игорь Титоренко занимался камуфлированием вооружения
Facebook Julia Aquarius
Игорь Титоренко умер в Киеве
Facebook Julia Aquarius
Похороны волонтера назначены на 21 августа. Они пройдут в Киеве на Байковом кладбище.
Пользователи в комментариях оставили слова сожаления и благодарности за все, что Титоренко сделал для украинской армии.
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье от продолжительной болезни скончался известный украинский волонтер Антон Горбенко.
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