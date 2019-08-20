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"Еще один в Небесной Сотне": в Киеве скончался известный волонтер, спасший десятки жизней

2.4т Читать материал на украинском

В сети сообщили о смерти известного украинского волонтера Игоря Титоренко, который занимался камуфлированием техники и вооружения, и спас не одну жизнь на Донбассе.

О трагедии, которая произошла 17 августа, написали на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Больно, когда уходят настоящие. Остановилось сердце волонтера, друга и патриота Игоря Титоренко (Антип Петрович), 22.11.1978 – 17.08.2019 года)," – сказано в сообщении.

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Игорь Титоренко скончался в Киеве

Игорь Титоренко скончался в Киеве

Facebook "Повернись живим"

По словам его коллеги, волонтера Julia Aquarius, мужчина обладал энциклопедическими знаниями об оружии, военном деле и мог всегда дать совет.

"Волонтер, воин, поисковик, реконструктор. Сделанный тобой камуфляж спас не одну жизнь. Как же "Секта трех цветов" теперь? Игорь, ты делал очень много для фронта и был очень скромным. Таким неправильным и тяжелым кажется писать о тебе в прошедшем времени", – поделилась она.

Волонтер "Антип" умер в Киеве

Волонтер "Антип" умер в Киеве

Facebook Julia Aquarius

Волонтер Игорь Титоренко умер в Киеве

Волонтер Игорь Титоренко умер в Киеве

Facebook Julia Aquarius

Игорь Титоренко занимался камуфлированием вооружения

Игорь Титоренко занимался камуфлированием вооружения

Facebook Julia Aquarius

Игорь Титоренко умер в Киеве

Игорь Титоренко умер в Киеве

Facebook Julia Aquarius

Похороны волонтера назначены на 21 августа. Они пройдут в Киеве на Байковом кладбище.

Пользователи в комментариях оставили слова сожаления и благодарности за все, что Титоренко сделал для украинской армии.

"Еще один в Небесной Сотне": в Киеве скончался известный волонтер, спасший десятки жизней
"Еще один в Небесной Сотне": в Киеве скончался известный волонтер, спасший десятки жизней
"Еще один в Небесной Сотне": в Киеве скончался известный волонтер, спасший десятки жизней

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье от продолжительной болезни скончался известный украинский волонтер Антон Горбенко.

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Место
Украина Киев
Тег
волонтерство
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Харченко Александр
Харченко Александр
Царствие Небесное герою! Вечная память!
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Масленко Валентин
Масленко Валентин
НУ И РЫЛО!
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Харченко Александр
Харченко Александр
Масленко Валентин, Ты про п-утина или про кабздырова?
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
ЗЕМЛЯ ПУХОМ ТЕБЕ ГЕРОЙ, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ , ТЫ ПРИБЛИЗИЛ НАШУ ПОБЕДУ НАД ТЕРРОРИСТАМИ ТЕРРИТОРИИ С ИЗГОЯМИ И ОРКАМИ , ПАДАЛЬЩИКАМИ ПАРАШИ
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Wick John
Wick John
Петрова Ольга, земля стекловатой и гвоздями пособнику нацистских мразей
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