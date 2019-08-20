"Еще один в Небесной Сотне": в Киеве скончался известный волонтер, спасший десятки жизней

В сети сообщили о смерти известного украинского волонтера Игоря Титоренко, который занимался камуфлированием техники и вооружения, и спас не одну жизнь на Донбассе.

О трагедии, которая произошла 17 августа, написали на странице фонда "Повернись живим" в Facebook.

"Больно, когда уходят настоящие. Остановилось сердце волонтера, друга и патриота Игоря Титоренко (Антип Петрович), 22.11.1978 – 17.08.2019 года)," – сказано в сообщении.

Игорь Титоренко скончался в Киеве Facebook "Повернись живим"

По словам его коллеги, волонтера Julia Aquarius, мужчина обладал энциклопедическими знаниями об оружии, военном деле и мог всегда дать совет.

"Волонтер, воин, поисковик, реконструктор. Сделанный тобой камуфляж спас не одну жизнь. Как же "Секта трех цветов" теперь? Игорь, ты делал очень много для фронта и был очень скромным. Таким неправильным и тяжелым кажется писать о тебе в прошедшем времени", – поделилась она.

Волонтер "Антип" умер в Киеве Facebook Julia Aquarius

Волонтер Игорь Титоренко умер в Киеве Facebook Julia Aquarius

Игорь Титоренко занимался камуфлированием вооружения Facebook Julia Aquarius

Игорь Титоренко умер в Киеве Facebook Julia Aquarius

Похороны волонтера назначены на 21 августа. Они пройдут в Киеве на Байковом кладбище.

Пользователи в комментариях оставили слова сожаления и благодарности за все, что Титоренко сделал для украинской армии.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Запорожье от продолжительной болезни скончался известный украинский волонтер Антон Горбенко.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!