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1 января • обновлено в 00:52
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Будет счастливым весь 2020-й: Епифаний дал совет украинцам на Новый год

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Предстоятель Православной церкви Украины Митрополит Епифаний заявил, что для того, чтобы быть счастливыми в течение Нового 2020-го года, нужно ежедневно творить добро.

Об этом церковник во вторник, 31 декабря, написал на своей странице в Facebook. Как отметил он, тогда год будет также "духовно полезным"

"Для каждого из нас год, который завершается, был богат на различные события: на радость и печаль, на достижения и потери, были хорошие и, как мы привыкли говорить, плохие дни...

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Но, по словам святителя Иоанна Златоуста, день бывает плохой или хорош не по своей природе, а из-за нашей искренности или равнодушия", – заявил Епифаний.

Иллюстрация

Иллюстрация

По его словам, если человек делает добро, то для него день "будет хорошим и полезным, если же нет – то плохим и будет иметь соответствующие последствия".

Митрополит Епифаний

Митрополит Епифаний

Как писал OBOZREVATEL, в день католического Рождества Христова, 25 декабря, на Волыни в православном храме провели первую литургию по новому стилю – в соответствии с новоюлианским календарем.

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новый год
Персона
Митрополит Епифаний
Место
Украина
Теги
религия Православная церковь Украины Новый год-2019
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