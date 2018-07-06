"Его накололи": мать узника Кремля рассказала об издевательствах над сыном

Мать украинского политзаключенного Станислава Клыха - Тамара - не верит, что сын добровольно дал согласие на свое лечение в психиатрической больнице в Магнитогорске, как утверждает российский омбудсмен Татьяна Москалькова.

"Вы знаете, я российскому омбудсмену вообще не верю, потому что он был в прошлом году в этой больнице, и тогда мне сказал:"Мама, я так боюсь туда снова попасть". Как он мог проситься?" - сказала в интервью OBOZREVATEL Тамара Клых.

По ее словам, сыну просто подсунули какой-то документ и он подписал его, находясь в тяжелом состоянии.

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"Адвокату Роману Качанову Станислав рассказал, что ему дали какую-то бумажку подписать, но он не помнит, что это за бумажка. Так что, это они написали, а он подписал - да и все. Качанов так и говорит, что, учитывая его состояние, он мог подписать все, что угодно", - рассказала она.

В психбольницу удалось попасть только адвокату Екатерине Бурьян, говорит Тамара, а украинский консул сообщил, что уже направил запрос с просьбой его допустить к Клыху.

"Говорили они через решетку, рассказывала, что по Стасу видно, что наколотый, спокойный, но наколотый - по глазам видно. Говорит, что с виду он вроде ничего. Но она же не врач, чтобы делать заключение", - говорит женщина.

Адвокат пыталась узнать, что же колют Клыху, но врачи не считают нужным об этом сообщать, рассказала Тамара. И пока еще неизвестно, сколько ее сына продержат на "лечении".

"Адвокат говорит, что ничего не известно, на сколько его туда положили. Она еще будет пытаться туда зайти, если пропустят", - добавила она.

Как ранее сообщал OBOZREVATEL, украинский политзаключенный Александр Кольченко прекратил объявлено 31 мая голодовку.