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Дыхание весны: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

17.6тЧитать материал на украинском

В Украину в субботу, 2 февраля, придут дожди, температура останется плюсовой.

В частности, в западных и северных областях страны ожидаются небольшие осадки преимущественно в виде дождя, на остальной территории без существенных осадков, сообщает Укргидрометцентр.

Кроме того, в большинстве областей туманы, на дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с.

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Дыхание весны: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

Температура ночью от -2 градусов до +3, в восточной части от -3 до -8; днем 0 до +5, на крайнем западе и юге страны от +6 до +11.

В Киеве 2 февраля ожидается туман, видимость 200-500 м (I уровень опасности), на дорогах местами гололедица. Кроме того, в столице также облачно, небольшие осадки преимущественно в виде дождя, ветер юго-восточный, умеренный. Температура ночью от +1 до +3 градусов.

Дыхание весны: синоптики уточнили теплый прогноз по Украине

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее народный синоптик Леонид Горбань спрогнозировал, что погода в Украине в феврале будет меняться от 30-градусных морозов до краткосрочных оттепелей с мокрым снегом.

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Тема
Прогноз погоды
Место
Украина
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