Двойное гражданство в Украине: названо главное препятствие

Украина сегодня не готова давать двойное гражданство представителям своей диаспоры. Такой шаг вызовет бурные дискуссии относительно миллионов украинцев, постоянно проживающих в России.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, оценивая идею нынешнего главы МИД Павла Климкина.

"Я думаю, в данном случае идет политическое заигрывание с украинской диаспорой в западных странах. Мотивацию, которой руководствуется украинская власть, достаточно сложно представить, кроме того, что это предвыборный инструмент", – считает Грищенко.

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"Если вводить двойное гражданство для тех, кто имеет украинские корни, надо подходить к этому недискриминационно. Это означает, что миллионы тех, кто еще недавно был украинским гражданином, кто выехал когда-то, у кого родители выехали на территорию России, тоже имеют право на двойное гражданство. Насколько есть консенсус, чтобы ввести такой недискриминационный подход, это открытый вопрос. Я не думаю, что тут наберется достаточно голосов", – заявил экс-глава МИД.

Дипломат подчеркнул, что именно "на недискриминационном подходе к любому вопросу относительно отношения к любому меньшинству" базируется основной принцип современной европейской демократии.

Грищенко также выразил мнение, что права на двойное гражданство должны быть лишены только те украинцы, которые занимают государственные должности.

tass.ru

Как сообщал OBOZREVATEL:

В Украине предлагали жестко наказывать лица, у которых есть двойное гражданство.

Климкин заявлял, что нужно подготовить новый закон, который подразумевает наказание за наличие паспорта другого государства.

Однако в октябре глава МИД выступил за общественные дискуссии по этому вопросу.

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