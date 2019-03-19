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Двойное гражданство в Украине: названо главное препятствие

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Украина сегодня не готова давать двойное гражданство представителям своей диаспоры. Такой шаг вызовет бурные дискуссии относительно миллионов украинцев, постоянно проживающих в России.

Такое мнение высказал в эфире ObozTV бывший министр иностранных дел Украины Константин Грищенко, оценивая идею нынешнего главы МИД Павла Климкина.

"Я думаю, в данном случае идет политическое заигрывание с украинской диаспорой в западных странах. Мотивацию, которой руководствуется украинская власть, достаточно сложно представить, кроме того, что это предвыборный инструмент", – считает Грищенко.

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"Если вводить двойное гражданство для тех, кто имеет украинские корни, надо подходить к этому недискриминационно. Это означает, что миллионы тех, кто еще недавно был украинским гражданином, кто выехал когда-то, у кого родители выехали на территорию России, тоже имеют право на двойное гражданство. Насколько есть консенсус, чтобы ввести такой недискриминационный подход, это открытый вопрос. Я не думаю, что тут наберется достаточно голосов", – заявил экс-глава МИД.

Дипломат подчеркнул, что именно "на недискриминационном подходе к любому вопросу относительно отношения к любому меньшинству" базируется основной принцип современной европейской демократии.

Грищенко также выразил мнение, что права на двойное гражданство должны быть лишены только те украинцы, которые занимают государственные должности.

Двойное гражданство в Украине: названо главное препятствие

tass.ru

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Темы
Прямая трансляцияЭфиры Oboz TV
Персоны
Константин ГрищенкоПавел Климкин
Место
Украина
Тег
Министерство иностранных дел Украины
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