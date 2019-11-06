Двойное гражданство для украинцев: всплыли новые подробности

Возможное введение в Украине двойного гражданства призвано сохранить связь с родиной у украинцев, выехавших за рубеж на заработки, а также у представителей диаспоры.

Об этом рассказал ObozTV дипломат Андрей Веселовский. По его словам, вопрос двойного гражданства будет тщательно изучен правительственными ведомствами, а их предварительные выводы будут предложены общественности.

"После консультаций между разными ведомствами будут предложены какие-то решения от государственного блока, насколько это реалистично, насколько это можно сделать, сколько это нам будет стоить в плане безопасности, в плане документации и так далее", – отметил он.

Как пояснил Веселовский, в МИД намерены позаботиться о тех людях, "кто не хочет расставаться с украинским гражданством, несмотря на обстоятельства, в которые их поставила жизнь".

"Поехали люди работать в какое-то европейское государство, со временем они там получили право на проживание, но они не хотят при этом терять гражданство Украины. Они думают, что пройдет некоторое время и они вернутся сюда. Возможно, жизненные обстоятельства пока им не позволяют. Это один вариант", – рассказал он.

"Второй вариант – это граждане иностранных государств, которые там родились и выросли, но они чувствуют себя украинцами. Канада, США, Бразилия – мы увидели десятки, если не сотни тысяч людей, которые выделяли деньги и время, а некоторые записывались волонтерами, когда началась агрессия России против Украины. Люди хотят иметь это родство документированным. Не нормально было бы им в этом отказывать", – добавил дипломат.

Веселовский упомянул о "перечне тех, кому нельзя" будет получить второй паспорт. "Несомненно, страна-агрессор открывает этот список, возможно еще кто-то", – отметил он.

"Должны быть проведены сначала межведомственные консультации с военным, дипломатическим, разведывательным ведомствами, а потом их предварительные выводы будут предложены общественности. И я не исключаю, что заграничные украинцы, которые там рождены или туда выехали недавно, тоже в этом обсуждении примут участие. И возможно мы придем к выводу, что этого делать не надо. Тоже нельзя исключать", – заявил дипломат.

cit.ua

Как сообщал OBOZREVATEL:

Итоги дня с Вадимом Колодийчуком смотрите по будням в 17:30 на ObozTV.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!