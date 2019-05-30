Дожди, грозы, шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В четверг, 30 мая, юго-восточная часть Украины останется в жарком и сухом воздухе, остальная – в зоне влияния атмосферного фронта, где пройдут дожди с грозами.

Так, в западных, северных, Винницкой, днем местами и в Одесской, Кировоградской, Черкасской областях кратковременные дожди, грозы, днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в Карпатах местами значительные дожди. На остальной территории без осадков. Ветер юго-восточный (в западных областях - северо-западный), 7-12 м/с, сообщает Укргидрометцентр.

Температура в западных областях ночью 10-15°, днем 16-21°; на остальной территории ночью 13-18°, днем 28-33°, в северных, Винницкой и Одесской областях 24-29°.

Грозы и шквалы в Украине btnews.ru

В Киеве – кратковременный дождь, гроза (ночью местами). Ветер юго-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 16-18°, днем 25-27°.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Украину 1 июня придут дожди и грозы. Такой прогноз дали синоптики и на следующие дни первой недели лета. В частности, в западных областях – небольшие кратковременные дожди, местами грозы; температура ночью 8-14°, днем ​​16-22°. На остальной территории кратковременные грозовые дожди; температура ночью 11-17°, днем 20-26°, сообщает Укргидрометцентр.

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