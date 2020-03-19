"Донбасс – это Украина!" Воин ВСУ показал знаковое фото с востока

Офицер ВСУ, полковник Анатолий Штефан (Штирлиц) показал знаковое фото с Донбасса. На нем с высоты птичьего полета снят дом, окрашенный в цвета флага Украины – голубая крыша и желтые стены.

Яркую фотографию защитник Украины обнародовал на своей странице в Facebook и восхитился оригинальным проявлением патриотизма людей, которые живут совсем недалеко от линии огня.

Дом в цветах национального флага на Донбасе Facebook Анатолия Штефана

"Донбас – это Украина! Если присмотреться с высоты птичьего полета на это фото, увидим дом в цветах Государственного флага! Все будет Украина, и победа за нами! Знаю, верю, убежден!" – написал офицер.

Украинцы также поддержали проявление любви к Украине патриотов с Донбасса и оставили под постом более 150 лайков.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в эфире программы "Вечер с Яниной Соколовой" житель временно оккупированного Снежного (Донецкая область) заявил, что на Донбассе люди ждут прихода украинской армии и освобождения от российских захватчиков.

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