"Договорняк с РФ?" Украинцы распекли Зеленского из-за молчания по G8

В то время, как весь мир обсуждает, возможно ли возвращение России в "Большую восьмерку" после того, как она аннексировала Крым и развязала войну на Донбассе, президент Украины Владимир Зеленский молчит.

На это обратил внимание на своей странице в Facebook офицер ВСУ, волонтер Мирослав Гай.

"Трамп и Макрон за возвращение РФ в G8, несмотря на постоянные обстрелы на Донбассе, нарушение Россией Минских договоренностей, аннексию Крыма, использование химического оружия сотрудниками ГРУ РФ в Европе и массовые пытки, преследования, убийства гражданских со стороны РФ в Сирии, Украине и в самой России", – написал он.

Украинцы пристыдили Зеленского за молчание по G8

Волонтер также напомнил о нарушении Россией международных договоров, морского права, поддержке исламских террористов и испытаниях ядерного оружия с печальными последствиями.

"Против возвращения РФ к G8 Джонсон и Меркель. Единственный, кто молчит об этой ситуации – Зеленский. Напомню, что РФ выперли из G8 именно за аннексию Крыма. Украинский вопрос решается в мире, а президент Украины молчит", – возмутился Гай.

"Это позор, которую можно расценивать либо как профессиональную непригодность, потому что именно на президенте международные вопросы, или как договорняк с РФ", – подытожил Гай.

К нему присоединились и другие пользователи. "Он думал, что 5 лет будет видосики снимать, и по регионам ножками топать. За 100 дней в международной политике – не ноль, а большой минус", "А что по этому поводу говорит господин Зеленский? Всё? Крым отдали окончательно? Про убитых граждан Украины забыли?" , "Президент теперь с маленькой буквы", – написали в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Трамп заявил, что выступает за возвращение России в "Большую восьмерку", откуда ее исключили после аннексии украинского Крыма.

Его идею в телефонном разговоре поддержал Макрон. Лидеры договорились позвать Путина на следующий саммит в 2020 году.

Французкий президент также сказал, что вопрос о возвращении России в формат G8 и "реанимации" отношений между Россией и ЕС зависит от прогресса в урегулировании "украинского кризиса".

В МИД России в ответ на эту информацию заявили, что "ждут конкретных предложений".

Против возвращения России высказались канцлер Германии Ангела Меркель и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон.

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