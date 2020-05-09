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9 мая • обновлено в 19:39
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Добкин повесил на грудь георгиевскую ленту и поздравил деда с победой. Фото и видео

2.3т
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Бывший народный депутат от "Партии регионов" Михаил Добкин похвастался фото с георгиевской лентой и поздравил своего деда с Днем победы.

Снимок с запрещенной символикой он опубликовал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Война войной, а полевая каша по расписанию. Традициям не изменяем. За "День победы!" Спасибо деду за победу", – отметил экс-нардеп.

Добкин повесил на грудь георгиевскую ленту и поздравил деда с победой

До этого он поздравил ветеранов с праздником, а также возложил цветы к мемориалу Славы в Харькове.

Отметим, что в Украине запрещено производство и пропаганда георгиевской ленты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который отменяет этот запрет. Автором стал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

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Читайте все новости по теме "День Победы" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрий Сергиенко
Тема
День Победы
Персона
Михаил Добкин
Место
Украина Харьков
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