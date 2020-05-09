Добкин повесил на грудь георгиевскую ленту и поздравил деда с победой. Фото и видео

Бывший народный депутат от "Партии регионов" Михаил Добкин похвастался фото с георгиевской лентой и поздравил своего деда с Днем победы.

Снимок с запрещенной символикой он опубликовал в своем Telegram-канале (чтобы посмотреть фото и видео, проскролльте новость до конца).

"Война войной, а полевая каша по расписанию. Традициям не изменяем. За "День победы!" Спасибо деду за победу", – отметил экс-нардеп.

До этого он поздравил ветеранов с праздником, а также возложил цветы к мемориалу Славы в Харькове.

Отметим, что в Украине запрещено производство и пропаганда георгиевской ленты.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект, который отменяет этот запрет. Автором стал нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Нестор Шуфрич.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!