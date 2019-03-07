До +17: синоптик дала прогноз на затяжные выходные по Украине 

На территории Украины в выходные дни, 8, 9 и 10 марта, ожидается теплая погода.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко на странице в Facebook, температура воздуха в течение дня составит +8 +14 градусов, на западе +10 +17 градусов.

На северо-востоке воздух будет свежим + 5 + 9 градусов, также прогнозируется порывистый ветер.

По прогнозу синоптика, 8 марта атмосферный фронт может нагнать тучи и дождь в западные и северные области. На юге, в центральной части и на востоке будет сухая погода.

В Киеве температура воздуха днем составит +12 + 15 градусов. "Но остается порывистый ветер и могут набежать облака с небольшим дождем", - добавила Диденко.

9 марта ожидается комфортная погода, будет тепло и солнечно. 10 марта усилится ветер, увеличится облачность, пройдет дождь.

Как сообщал OBOZREVATEL, весна в Украине будет теплой, однако удивит перепадами температуры. Уже в марте температура воздуха поднимется до +25 градусов.

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