"ДНР" – чума Донбасса!" Появилось свежее видео сгоревшего Дворца Спорта в Донецке

Известный донецкий Дворец Спорта "Дружба", который сожгли в 2014 году, до сих пор стоит разрушенным и заброшенным.

Свежее видео из оккупированного Донецка выложил в Twitter блогер Денис Казанский (чтобы посмотреть, доскролльте до конца).

"Весной 2014 какие-то идиоты в Донецке подожгли дворец спорта "Дружба". Думаете, за 6 лет что-то изменилось? Ахаха, нет! "Дружба" так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей..ДНР – это чума Донбасса. Коронавирус", – написал он.

Сгоревший Дворец Спорта в Донецке

Как отметил Казанский, до войны это Дворец спорта был домашней ареной хоккейного клуба "Донбасс". С началом боевых действий клуб покинул город и в помещении Дворца произошел пожар. За почти шесть лет с его момента оккупанты так и не реконструировали здание.

"Все пусто, все закрыто. Сама территория, та часть, которая была сожжена – вверху отсутствует остекление, протекает крыша, видно, что здание находится в аварийном состоянии. Многие дончане спрашивали – отреставрировали или нет. Смотрите сами, в каком состоянии это всё находится – течет, протекает, разбито, побито. До сих пор видно следы пожара – покареженная конструкция, разбитые остекления", – отметил блогер.

Пользователи под постом предполагают, что разваленные и сгоревшие дома – это комфортное состояние для дончан. Кроме того, по их мнению россияне пробрались в Донецк, чтобы грабить, а не строить.

"Зато флаг дыныры на входе, как символ "асвабаждения", "В Луганске не лучше, народ нищает ТЦ пустуют", "Руссіянци прієхалі туда грабіть, убівать і викапивать мєталли. А нє шота строіть", "Суки, дома порядок навести не могут...лезут по соседям...", "Освабадітелі..", "Кстати, да. Если проехаться по всему Донбассу (кроме Донецка. Донецк это витрина, которую делала вся Украина, когда готовила город к евро 2012), то можно заметить, что разваленные, сгоревшие домишки это и есть комфортное состояние для жизни донбасян. Может им цивилизация мешала", – пишут в сети.

Весной 2014 какие-то идиоты в Донецке подожгли дворец спорта "Дружба". Думаете, за 6 лет что-то изменилось? Ахаха, нет! "Дружба" так и стоит заброшенная, выпотрошенная. Они даже выбитые стекла не вставили. А когда-то там играли в хоккей...



ДНР - это чума Донбасса. Коронавирус pic.twitter.com/qr9sNpb7kp — Денис Казанський (@den_kazansky) January 23, 2020

Twitter\ Денис Казанский

Twitter\ Денис Казанский

Twitter\ Денис Казанский

Twitter\ Денис Казанский

Twitter\ Денис Казанский

Twitter\ Денис Казанский

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