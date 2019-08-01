Что вам обещали, когда звали на "референдум"? Свободу, качество жизни, экономическую стабильность… В общем всё, что в Украине вы не имели, так ведь? Этот перечень можно писать очень долго, да суть далеко не в этом.

"Молодая республика" пытается выжить уже шестой год. Уже что-то почувствовали, лучше стало? Что такое автомобиль для тебя сегодня – роскошь или средство передвижения? Ты большую часть жизни копил на автомобиль, недоедал, недосыпал, а тут пришла "ДНРы" и начала качать права. Ты туда не ходи, сюда не кати, на тех номерах не езди. Это для того, чтобы тебе жилось хорошо и безопасно в "республике" или тупо предлог для сшибания бабла с невинных граждан? Как сам думаешь?

И ладно, если бы это было просто на уровне разговоров. Но они пошли дальше – начали штрафовать счастливых автовладельцев за то, что регистрация автомобиля не местная, причем сумму штрафа установили немалую. “Бюджет” наполнять или карманы?

Смотри: первая сумма около 500 рублей и предупреждение. А дальше становится интересней, потому что следующий штраф 1000 рублей и машина будет изыматься на штрафплощадку. И за нее придется заплатить впоследствии. Идеальная схема отмывания бабла и заработка.

После того, как ты заплатишь деньги за простой транспортного средства на штрафплощадке, всё равно будешь делать местные номера, если хочешь ездить. Простых людей можно понять, они заложники этой ситуации. А слоган "республики" о том, что нужно защитить русскоязычное население, помнишь? Забудь. Для власти важнее заработать на вас.

Теперь о том, что касается обычного паспорта гражданина Украины. Это вообще полный маразм. Руководство "ДНР" не признает украинские id-паспорта. Они аргументируют это тем, что прописка, которая прилагается к новому паспорту, недействительна и нужно опять платить деньги, чтобы переделать ее. Норм? Такая аргументация вас устраивает? Ну, ок.

Не пришла ли пора задуматься, граждане "молодой республики", всем ли вы довольны? О таком будущем мечтали? А дальше будет еще веселей, точно говорю. Хотя… Думаю, вы разочарованы, и готовы уже вернуться обратно в Украину. Но тут всё зависит только от вас!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал