Главная Новости
Мова Язык
Мир Спорт

/ Блоги - Новости экономики

Дмитрий Черкасов
Дмитрий Черкасов
Все статьи автора

В "ДНР" придумали идеальную схему по отмыванию бабла

1.2т

Что вам обещали, когда звали на "референдум"? Свободу, качество жизни, экономическую стабильность… В общем всё, что в Украине вы не имели, так ведь? Этот перечень можно писать очень долго, да суть далеко не в этом.

"Молодая республика" пытается выжить уже шестой год. Уже что-то почувствовали, лучше стало? Что такое автомобиль для тебя сегодня – роскошь или средство передвижения? Ты большую часть жизни копил на автомобиль, недоедал, недосыпал, а тут пришла "ДНРы" и начала качать права. Ты туда не ходи, сюда не кати, на тех номерах не езди. Это для того, чтобы тебе жилось хорошо и безопасно в "республике" или тупо предлог для сшибания бабла с невинных граждан? Как сам думаешь?

И ладно, если бы это было просто на уровне разговоров. Но они пошли дальше – начали штрафовать счастливых автовладельцев за то, что регистрация автомобиля не местная, причем сумму штрафа установили немалую. “Бюджет” наполнять или карманы?

Смотри: первая сумма около 500 рублей и предупреждение. А дальше становится интересней, потому что следующий штраф 1000 рублей и машина будет изыматься на штрафплощадку. И за нее придется заплатить впоследствии. Идеальная схема отмывания бабла и заработка.

Новости
Как в "ДНР" одурманивают на курсе валют

После того, как ты заплатишь деньги за простой транспортного средства на штрафплощадке, всё равно будешь делать местные номера, если хочешь ездить. Простых людей можно понять, они заложники этой ситуации. А слоган "республики" о том, что нужно защитить русскоязычное население, помнишь? Забудь. Для власти важнее заработать на вас.

Теперь о том, что касается обычного паспорта гражданина Украины. Это вообще полный маразм. Руководство "ДНР" не признает украинские id-паспорта. Они аргументируют это тем, что прописка, которая прилагается к новому паспорту, недействительна и нужно опять платить деньги, чтобы переделать ее. Норм? Такая аргументация вас устраивает? Ну, ок.

Не пришла ли пора задуматься, граждане "молодой республики", всем ли вы довольны? О таком будущем мечтали? А дальше будет еще веселей, точно говорю. Хотя… Думаю, вы разочарованы, и готовы уже вернуться обратно в Украину. Но тут всё зависит только от вас!

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал

Читайте все новости по теме "Российско-украинский конфликт" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Автор
Дмитрий Черкасов Дмитрий Черкасов
Темы
Российско-украинский конфликт Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
Донбасс Новости ДНР ДНР Новости Донбасса
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
2
Смешно
4
Интересно
1
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel