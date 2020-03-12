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12 марта • обновлено в 19:42
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/ Жизнь столицы

Коронавирус в Киеве: масок нет, но аптеки придумали альтернативу

1.8т
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Медицинские маски в киевские аптеки до сих пор не завезли, а для защиты от коронавируса предлагают покупать хлоргексидин. При этом паники в учреждениях здравоохранения нет.

Об этом сообщили журналисты в Telegram телеканала "Прямой". Они провели ревизию аптек в спальных районах столицы (чтобы посмотреть видео, доскрольте до конца страницы).

"Единственное, что нам смогли предложить из дезинфекторов, – это хлоргексидин, который стоит 13 гривен", – отметила корреспондент канала.

Хлоргексидин – универсальный антисептик

Хлоргексидин – универсальный антисептик

Хлоргексидин известный как универсальный внешний антисептик, препарат имеет широкую сферу применения.

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Тема
Коронавирус
Место
Украина Киев
Тег
вирус
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