Дежурят Нацгвардия и медики: под Радой продолжились протесты

В центре Киева возле Верховной Рады утром 18 декабря возобновился митинг против продажи земли, который накануне перерос в столкновения с полицией.

Как сообщает "112 Украина", вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией. Также дежурят пожарные, взрывотехники и медики (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

"Утро под ВР пока спокойное. Людей здесь еще нет, а вся территория правительственного квартала, это не только у ВР, но и возле Кабмина также, усиленно охраняется правоохранителями, работают так же и нацгвардейцы, и полиция особого назначения", – отмечает издание.

В правительственном квартале возобновились митинги

В отделе коммуникации столичной полиции, обратились к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем.

Отметим, что в повестке дня Верховной Рады законопроекта о рынке земли нет. Спикер парламента Дмитрий Разумков вчера, 17 декабря, объявлял о проведении консультаций относительно закона о земле, поэтому заседание может закончится, не начавшись.

В правительственном квартале продолжаются митинги Скриншот

В правительственном квартале продолжаются митинги Скриншот

В правительственном квартале продолжаются митинги Главком

В правительственном квартале продолжаются митинги Главком

Как сообщал OBOZREVATEL:

в центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины.

На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.

Владельцы "евроблях" зажгли фаеры и потребовали у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей.

А противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

Во время митинга протестующие начали бросаться камнями, а полиция применила слезоточивый газ.

Всего пострадали 17 правоохранителей и двое участников митинга, одному из которых попали брусчаткой в глаз.

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