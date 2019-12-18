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18 декабря • обновлено в 10:20
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Дежурят Нацгвардия и медики: под Радой продолжились протесты

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В центре Киева возле Верховной Рады утром 18 декабря возобновился митинг против продажи земли, который накануне перерос в столкновения с полицией.

Как сообщает "112 Украина", вся территория правительственного квартала усиленно охраняется полицией. Также дежурят пожарные, взрывотехники и медики (чтобы посмотреть фото, доскролльте доконца).

"Утро под ВР пока спокойное. Людей здесь еще нет, а вся территория правительственного квартала, это не только у ВР, но и возле Кабмина также, усиленно охраняется правоохранителями, работают так же и нацгвардейцы, и полиция особого назначения", – отмечает издание.

В правительственном квартале возобновились митинги

В правительственном квартале возобновились митинги

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В отделе коммуникации столичной полиции, обратились к организаторам и участникам мероприятий с просьбой соблюдать нормы действующего законодательства, акции проводить исключительно мирным путем.

Отметим, что в повестке дня Верховной Рады законопроекта о рынке земли нет. Спикер парламента Дмитрий Разумков вчера, 17 декабря, объявлял о проведении консультаций относительно закона о земле, поэтому заседание может закончится, не начавшись.

В правительственном квартале продолжаются митинги

В правительственном квартале продолжаются митинги

Скриншот

В правительственном квартале продолжаются митинги

В правительственном квартале продолжаются митинги

Скриншот

В правительственном квартале продолжаются митинги

В правительственном квартале продолжаются митинги

Главком

В правительственном квартале продолжаются митинги

В правительственном квартале продолжаются митинги

Главком

Как сообщал OBOZREVATEL:

  • в центре Киева 17 декабря начались массовые митинги под Верховной Радой Украины.

  • На них вышли владельцы машин на еврономерах, противники открытия рынка земли и противники нового Трудового кодекса.

  • Владельцы "евроблях" зажгли фаеры и потребовали у власти упростить процедуры и цену на растаможку ввозимых в Украину автомобилей.

  • А противники земельной реформы выдвинули правительству три ключевых условия: продолжить мораторий на продажу земли, провести всеукраинский референдум по этому вопросу, а также обеспечить выкуп паев государством по рыночной цене для тех, кто хочет продать свою землю.

  • Во время митинга протестующие начали бросаться камнями, а полиция применила слезоточивый газ.

  • Всего пострадали 17 правоохранителей и двое участников митинга, одному из которых попали брусчаткой в глаз.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Акции протеста в Киеве
Место
Украина Киев
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Помогите разобраться, кто агент Кремля?
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