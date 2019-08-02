День ВДВ только для россиян: почему Украина отказалась от праздника

В четверг, 2 августа, в России празднуют День воздушно-десантных войск. До 2017 года украинские десантники также отмечали этот праздник. Впрочем, в 2017 году дата и название были изменены.

OBOZREVATEL собрал информацию о предпосылках, которые служили изменении традиций празднования.

День ДШВ в Украине празднуют 21 ноября

Причина изменения даты празднования Дня ВДВ 2 августа

21 ноября 2017 пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О Дне десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины".

Документ имел целью начало современных традиций чествования подвигов военных в борьбе за территориальную целостность и независимость Украины и воспитания патриотизма у граждан.

Почему раньше праздник отмечали 2 августа

День ВДВ 2 августа был связан с историческим событием, которое произошло в Советском Союзе в 1930 году. Это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе.

После распада СССР, уже по традиции праздник отмечали и в Украине. Впрочем, в сегодняшних реалиях дата 2 августа не имеет никакого отношения к деятельности украинских военных.

В свою очередь, 2 августа в Украине чтят память погибших украинских десантников, отдавших свою жизнь в борьбе с оккупационными войсками РФ.

Украинские десантники сменили цвет беретов

Какие еще изменения произошли в традициях украинского десанта

Во время первого празднования Дня десантника в Украине 21 ноября 2017 Петр Порошенко сообщил об изменении цвета беретов десанта и постановил ввести новое название войск – Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины (соответственно – День ДШВ).

Так, голубые береты заменили на бордовые, которые символизируют цвет пролитой крови. Также изменение цвета головного убора военных объясняют тем, что украинская армия движется к стандартам НАТО – согласно Стратегическим оборонным бюллетенем, до 2020-го года он должен соответствовать им. Береты цвета maroon носят воины-десантники в большинстве стран мира, включая членов НАТО. В общем, это около 59 стран.

Основной эмблемой стал огненный меч Архистратига Михаила на фоне парашюта и крыльев ангела.

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