День ВДВ только для россиян: почему Украина отказалась от праздника

В четверг, 2 августа, в России празднуют День воздушно-десантных войск. До 2017 года украинские десантники также отмечали этот праздник. Впрочем, в 2017 году дата и название были изменены.
OBOZREVATEL собрал информацию о предпосылках, которые служили изменении традиций празднования.
День ДШВ в Украине празднуют 21 ноября
Причина изменения даты празднования Дня ВДВ 2 августа
21 ноября 2017 пятый президент Украины Петр Порошенко подписал указ "О Дне десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины".
Документ имел целью начало современных традиций чествования подвигов военных в борьбе за территориальную целостность и независимость Украины и воспитания патриотизма у граждан.
Почему раньше праздник отмечали 2 августа
День ВДВ 2 августа был связан с историческим событием, которое произошло в Советском Союзе в 1930 году. Это дата первого прыжка парашютистов в Московском военном округе.
После распада СССР, уже по традиции праздник отмечали и в Украине. Впрочем, в сегодняшних реалиях дата 2 августа не имеет никакого отношения к деятельности украинских военных.
В свою очередь, 2 августа в Украине чтят память погибших украинских десантников, отдавших свою жизнь в борьбе с оккупационными войсками РФ.
Украинские десантники сменили цвет беретов
Какие еще изменения произошли в традициях украинского десанта
Во время первого празднования Дня десантника в Украине 21 ноября 2017 Петр Порошенко сообщил об изменении цвета беретов десанта и постановил ввести новое название войск – Десантно-штурмовые войска Вооруженных Сил Украины (соответственно – День ДШВ).
Так, голубые береты заменили на бордовые, которые символизируют цвет пролитой крови. Также изменение цвета головного убора военных объясняют тем, что украинская армия движется к стандартам НАТО – согласно Стратегическим оборонным бюллетенем, до 2020-го года он должен соответствовать им. Береты цвета maroon носят воины-десантники в большинстве стран мира, включая членов НАТО. В общем, это около 59 стран.
Основной эмблемой стал огненный меч Архистратига Михаила на фоне парашюта и крыльев ангела.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о праздниках и памятных датах в августе 2019.
Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!