Оккупированный РФ Донецк сейчас, в 2018 году, лично мне напоминает фильм "День сурка". Каждый новый день похож на предыдущий, разница лишь в том, что из центра города таки меньше стреляют артиллерией. Но с окраин летит постоянно и регулярно.

Вообще, если кто приедет в Донецк, то по началу немного пугается - город пустой. Пустые улицы, пустые от покупателей магазины, пустые парки, пустые детские площадки. У многих складывается ощущение, что по городу нехило так прошелся неизвестный вирус.

Гражданские привыкли к тому, что ритм жизни у них простой: дом-работа-супермаркет-дом. В 8 вечера город фактически пустой, никто не хочет рисковать не уехать домой. Да, типа продлили комендантский час, но у гражданских в Донецке прав нету, это самая низшая каста общества.

Не покидает ощущение того, что это все на самом деле сон, страшный, но сон. Кажется, что вот-вот, скоро утро и все снова станет на свои места, мегаполис будет жить своей привычной жизнью, все будут куда-то спешить, после работы можно будет спокойно посидеть кофе попить в часиков 10 в парке Щербакова и поехать домой.

Но это лишь иллюзия. Следы от гусениц на асфальте напоминают о том, что это не сон. Придурки в камуфляже на улицах, от которых воняет помесью формы, перегара и еще какой-то неведомой херни, на сейчас хозяева жизни. С ними нельзя спорить или хамить, их шутки всегда смешные. Испытывать судьбу, если ты гражданский и у тебя нету знакомых среди орков не имеет смысла, можно по тупости лишиться здоровья.

В маршрутках не принято говорить о войне, о чем угодно, только не о войне. Многие люди выгорели психологически, постоянная напряженность всегда и везде + сплошное напоминание о войне, по ТВ, радио, на улицах тихо убивают гражданских.

Бесконечные стрессы убивают не хуже снарядов. В городе много абсолютно здоровых людей подхватывают рак неизвестно откуда, у цивильных непонятно как появляется сахарный диабет, за болезни сердца вообще молчу,то отдельная тема. Плохое питание непонятными продуктами хз какого качества, лечение типа лекарствами из рф, хроническое недосыпание и абсолютная неуверенность в сегодняшнем дне, делают свое дело. Но об этом никогда не напишут в типа сми на оккупированных.

В Донецке люди почти разучились улыбаться, все постоянно напряжены. Даже так называемые хозяева жизни в камуфляже постоянно боятся - жители оккупированных подтвердят тот факт, что собаки бездомные нюхом чуют страх сепараста и постоянно лают на ватанов в военной форме.

Грустно короче. Е*нутые соседи угробили все: город, психику людей, природу, инфраструктуру. От дал же ж бог соседей, тьфу б*ядь.

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