Данилов спрогнозировал развал России: Крым вернется Украине

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым военным путем.

Но это только на этом этапе, ведь в будущем страну-агресора ждет печальная судьба. Таким мнением он поделился в эфире "Украинского радио".

"Вопрос возвращения Крыма сейчас крайне сложен, мы не можем сказать, что способны это решить военным путем", – сказал Данилов.

Алексей Данилов

Он считает, что Россия вряд ли согласится говорить о возвращении полуострова, но в результате Крым непременно будет принадлежать только Украине. Ведь, по его убеждению, страну-агресора в будущем ждет судьба Советского Союза.

"То, что случилось с СССР, когда он за считанные месяцы начал разваливаться, случится и с Российской Федерацией", – подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия готовилась к оккупации Донбасса и захвата Крыма еще с 2001 года.

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