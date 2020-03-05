Главная Новости
5 марта • обновлено в 15:15
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Новости расследований

Данилов спрогнозировал развал России: Крым вернется Украине

Читать материал на украинском

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что Украина не сможет вернуть аннексированный Россией Крым военным путем.

Но это только на этом этапе, ведь в будущем страну-агресора ждет печальная судьба. Таким мнением он поделился в эфире "Украинского радио".

"Вопрос возвращения Крыма сейчас крайне сложен, мы не можем сказать, что способны это решить военным путем", – сказал Данилов.

Алексей Данилов

Алексей Данилов

Он считает, что Россия вряд ли согласится говорить о возвращении полуострова, но в результате Крым непременно будет принадлежать только Украине. Ведь, по его убеждению, страну-агресора в будущем ждет судьба Советского Союза.

"То, что случилось с СССР, когда он за считанные месяцы начал разваливаться, случится и с Российской Федерацией", – подчеркнул Данилов.

Как сообщал OBOZREVATEL, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Россия готовилась к оккупации Донбасса и захвата Крыма еще с 2001 года.

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Аннексия Крыма" на OBOZREVATEL.

Автор
Марина Лисничук
Тема
Аннексия Крыма
Персона
Алексей Данилов
Место
Украина
Теги
СССР Новости Крыма Крым СНБО
Поделиться в Facebook
9
Комментарии
10
151
Смешно
19
Интересно
1
Печально
1
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
hunt andres
hunt andres
Одни де билы во воале. Ха хлы, у вас алекватные люди еще остались?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Lisenko Andrey
Lisenko Andrey
Тоже так считаю а развал РФ будет скоро бы поклонники пуйла тут не кричали
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
hunt andres
hunt andres
Lisenko Andrey, одна печалька - ты этого точно не увидишь)
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
ну а шо еще он могет сказадь?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
2
Обломов Гоша
Обломов Гоша
Zhikharev Dmitry, .........Распространение коронавирусной инфекции COVID-19 произошло в результате утечки из лаборатории в китайской Ухани. Об этом рассказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новости расследований

Топ-публикации

Топ-блоги