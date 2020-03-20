Ездили в Почаев: у молдаван, посещавших Украину, обнаружили коронавирус

У четырех граждан Молдовы, которые в составе группы ездили в Почаевский монастырь в Украине (Тернопольская область), обнаружили коронавирус.

Об этом пишет "Интерфакс". Как заявила министр здравоохранения, труда и социальной защиты Молдовы Виорика Думбревяну на заседании правительства, 12 случаев заражения вероятно произошли внутри страны (8 в Кишиневе), 4 – из Украины, 1 – из России.

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Всего 20 марта в стране подтвердили новые 17 случаев заражения коронавирусом, протестировав анализы 90 человек. В общей сложности, с 7 марта по настоящее время, в Молдове зарегистрировано 66 случаев инфекции COVID-19.

У молдаван, которые посещали Почаев, диагностировали COVID-19 Коллаж

Президент Молдовы Игорь Додон, который также принимал участие в заседании, выразил сожаление, что и после введения "красного кода" и режима чрезвычайного положения некоторые граждане выезжали за рубеж.

"Так, группа верующих ездила в Почаевский монастырь в Украине. Вернулись. У четырех человек обнаружен коронавирус. Мы закрыли границы. Я убедительно прошу всех оставаться дома и ни в коем случае не выезжать из страны", – сказал Додон.

Он сказал, что динамика распространения заболевания в Молдове оказалась менее страшной, чем прогнозировали специалисты.

"Это значит, что принятые меры дают результаты. Но нет повода для самоуспокоения. В следующие дни специалисты прогнозируют несколько сот случаев инфицирования. Это реальность, мы к ней готовы. Власти подготовлены ко всем сценариям, у нас есть все необходимое для этого", – подчеркнул Додон.

Как писал OBOZREVATEL, заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко заявил, что во Львовской и Харьковской областях 21 марта может быть введен режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса.

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