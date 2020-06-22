COVID-19 – диверсант-вербовщик, который хочет быть умнее человека, – Богомолец

COVID-19 действует как "диверсант-вербовщик", который заставляет работать организм человека в свою пользу. Цивилизация вирусов прогрессирует быстрее человечества и пытается быть "умнее", тем не менее, она будет преодолена.

Антирекорд по заболеванию коронавирусом в Украине связан с безответственностью граждан и власти, которая не организовала эффективную дезинфекцию. Предельное количество больных, которое может выдержать медицинская система, определяется числом реанимаций и имеющихся аппаратов искусственной вентиляции легких.

Об этом в эфире эфире ObozTV рассказала заслуженная врач Украины Ольга Богомолец.

– Когда в случае положительного исследования вакцина от коронавируса может появиться в Украине?

– У меня есть вопрос вообще о том, как эта вакцина будет работать. Подтверждено наличие повторных заражений коронавирусом, что означает – не формируется стойкий иммунитет к болезни.

То есть даже вакцинация не будет давать стопроцентный гарантированный эффект того, что человек не заболеет.

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Такие случаи описаны. Те, кто были вакцинированы от кори, могут снова заболеть корью, только в более легкой форме.

Поэтому по вакцине у меня нет такого оптимистичного видения, она появится и будет сразу очень эффективной. Для того, чтобы проверить, насколько устойчивый и качественный иммунитет она будет давать, нужно время. А этого времени пока у нас не так много.

– То, что происходит повторное заражение, зависит от коронавируса, его силы, способности адаптироваться или это больше иммунитет человека?

– Цивилизация вирусов – это отдельный мир, который живет, развивается и прогрессирует значительно быстрее, чем человечество. Человек для вируса просто-напросто место, где вирус размножается. Он работает, как диверсант-вербовщик. Он попадает в организм, перепрограммирует ДНК нашей клетки, которая перестает распознавать его, и наши клетки начинают этот вирус производить.

Вирусы делают все возможное, чтобы быть умнее, чем люди, размножаются гораздо быстрее. Поэтому нормальное явление с точки зрения вирусов, они пока побеждают человеческую цивилизацию.

"Вирусы делают все возможное, чтобы быть умнее, чем люди"

Именно поэтому они переформатируют нашу клетку так, что перестает помнить. Память-иммунитет утрачивается. Клетка забывает, что была такая вирусная инфекция, и начинает заново с ней бороться. Собственно, поэтому и не формируется стойкий иммунитет.

Но в любой эпидемии надо быть оптимистами. Да, вирусы и бактерии иногда приводят к смертности, но не было такого, чтобы мы их не победили и не уничтожили. Все равно победа будет за нами.

– Но все же от чего зависит повторное заражение?

– Повторное заражение зависит от того, что организм человека перестает помнить и не формирует стойкий иммунитет.

Это встречается и в случае с бактериальными инфекциями. Человек может заболеть сифилисом, потом вылечиться, потом снова заболеть. То же со всеми венерическими болезнями, которые есть. Так же и с вирусом гриппа. Переболели один раз, можете переболеть и снова.

Это не столько зависит от того, слабый иммунитет или сильный. Это особенности формы вируса.

– Можем ли мы говорить об условном COVID-20? В Китае заявляли о новой форме коронавируса, с которой сейчас борется вся страна. Или это все еще COVID-19?

– Будет и COVID-20, и COVID-21, и COVID-25. Надо просто перестать делать из этого панику. От стресса, от гипертонии, от инфарктов, инсультов и онкологии сегодня умирает гораздо больше людей, чем от коронавируса.

Да, нужно придерживаться безопасности, соблюдать карантин, но необходимо просто возвращаться к нормальной жизни с соответствующими условиями карантина. Работать, радоваться жизни.

Да, будут вирусы и мы их победим. Еще не один COVID победим. И еще будут появляться другие.

"Да, будут вирусы, и мы их победим"

– Разделяем ваш оптимизм, но вместе с тем, как украинцы адаптируются к карантину? Видим, что с каждым днем количество заражений растет и устанавливаются новые антирекорды. По вашему мнению, от чего это больше зависит – от того, что действительно больных больше, или мы просто проводим больше тестов и, соответственно, больше их обнаруживаем?

– Нет, это зависит от двух других факторов.

Первый фактор – безответственность самих украинцев, которые перестали придерживаться карантина, начали целоваться, обниматься, праздновать выпускные, ездить на пикники и делать другие коллективные мероприятия.

Второй фактор – это безответственность власти. Потому что карантинными мерами невозможно преодолеть эпидемию. Власть не уделяет достаточного внимания вопросам дезинфекции.

Если у нас постоянно не будет проводиться дезинфекция троллейбусов, трамваев, метро, автобусов, микроавтобусов, мест скопления людей... Сегодня местная власть передала это на местные власти, на собственников транспортных средств или супермаркетов. Но это должна делать санэпидемстанция, главный санитарный врач, которому следовало бы возродить разрушенную службу.

Если пока нет службы, пожалуйста, привлекайте Министерство обороны, там есть санитарная служба – вышколенная, которая умеет это делать.

Без дезинфекции мы позитива не увидим.

– Насколько критично растет количество новых заболеваний коронавирусом? Сколько сможет выдержать украинская медицина? Это грань?

– Граница находится в количестве реанимаций и в количестве аппаратов искусственной вентиляции легких, которые находятся в каждом регионе. В зависимости от того, насколько регион обеспечен, в каждом регионе должен быть собственный расчет – сколько пациентов они смогут принять.

Бесспорно, наилучшая ситуация в Киеве, так как не задействован еще огромный ресурс. У нас есть медучреждения Академии медицинских наук, в частности, Институт сердца, Институт ортопедии и травматологии – там, где есть немало реанимаций с аппаратами ИВЛ. Они вообще еще не были задействованы.

Но есть регионы, где небольшое количество больниц, где недостаточное обеспечение. Их нужно поддерживать.

Есть специальная модель расчета. У нас в Политехническом университете есть Центр мировой статистики, который может под каждый регион рассчитать модель – сколько больных потянет регион в зависимости от количества коек в реанимации, подключений к кислороду и количества аппаратов ИВЛ.