Главная Новости
19 апреля • обновлено в 13:10
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Блоги - Общество

Фаш*к Донецкий
Фаш*к Донецкий
Украинский блогер из Донецка Все статьи автора

Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации

Что может себе позволить среднестатистический житель оккупированного рф Донецка на Пасху из вкусняшек ? Нихуа. Разве посмотреть на цены. Сказки о высоких зряплатах не предлагать, ибо абсолютное большинство цивильных имеют зряплату от 100 до 200 баксов. В месяц. Те же шахтеры имеют реально на руки аж 10-12 тыщов фублев, хотя на бумаге пишут им и по 16, и по 24 тысячи.

Впрочем, смотрите сами.

Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации
Чупа-чупс по-донбасски. Обзор цен на продукты из оккупации

В завершение хочу сказать, что сейчас у большинства жителей оккупированных стоит интересная задача, под названием как растянуть деньги до следующей зряплаты, ибо средние семейные шашлыки без понтов, нормального спиртного обойдутся семейному бюджету ну ооочень дорого.

И да – после Пасхи тоже нужно жить и есть что-то. И одеваться. И платить за коммуналку. Правда, зряплаты не резиновые и это немного проблема. Но то таке, главное шо на русском можно разговаривать, правда?

Подписывайся на наш Telegram. Получай только самое важное!

Читайте все новости по теме "Война на Донбассе" на OBOZREVATEL.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.

Другие блоги автора

Все блоги автора
Автор
Фаш*к Донецкий Фаш*к Донецкий
Тема
Война на Донбассе
Место
Украина Донецк
Теги
цены в ЛДНР Новости ДНР ДНР в ДНР подорожали продукты война Россия - страна-агрессор
Поделиться в Facebook
6
Комментарии
3
4
Смешно
7
Интересно
3
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Зате без біндєр і на рузьком дозволено мовчати. Тупе стадо.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Shlomo Shtern
Shlomo Shtern
Наш обосцаный фаршик, увлажнив свою пасть опарышным чупа-чупсом, старательно высосал из заветных отверстий новые порции угарного бреда.. ))
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Vazelinenko Purgen
Vazelinenko Purgen
Shlomo Shtern, рашашвайн, ти вже заробив на чупачупс у многоходовочніка?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Дегтяренко Светлана
Дегтяренко Светлана
"Среднестатистический житель Донбасса" может позволить себе присоединение к РФ со всеми вытекающими.
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Дегтяренко Светлана, не завидуй...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Общество

Коронавирус. Самое важное

  • УКРАИНА:

    Подтвержденные случаи: 5449.

    Вылечились: 347. Умерли: 141.

  • В мире заболели более 2,3 миллионов человек, погибли – более 155 тысяч.

  • Вторая волна коронавируса может быть опаснее. Интервью историка Зубова

  • Ученые вычислили дату, когда в Украине будет пик коронавируса.

  • В США нашли эффективное новое лекарство против COVID-19.

Новости общества

Топ-публикации

Топ-блоги