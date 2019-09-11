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11 сентября • обновлено в 06:16
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Чудом спас рюкзак: в Харькове на видео попал момент жуткого ДТП с ребенком

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В Харькове недалеко от станции метро Холодная гора ребенка, перебегавшего дорогу в неположенном месте, сбила машина. От сильного удара мальчик отлетел на несколько метров, но приземлился на рюкзак, благодаря чему и выжил.

Соответствующее видео с камер своего дома опубликовал в Facebook пользователь Владимир Пилипчук. Они четко зафиксировали, что ребенок пытался перейти дорогу в неразрешенном месте, а водитель автомобиля не нарушал ПДД.

Мальчик чудом остался жив. Приземлившись на дорогу, он встал и побежал обратно на тротуар, после чего к нему на помощь подошли водитель сбившего его автомобиля и прохожие.

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ДТП с ребенком в Харькове

ДТП с ребенком в Харькове

Скрин видео

"Слава Богу, что у него был рюкзак, на который он упал и водитель, который не нарушал ПДД. Поэтому, если у Вас есть дети и внуки, расскажите, как нужно переходить дорогу", – написал Пилипчук.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Черновицкой области 8-летний ребенок на квадроцикле столкнулся с автомобилем, в результате чего погиб.

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Место
Украина Харьков
Тег
ДТП
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