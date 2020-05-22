Медсестру Харьковской областной детской клинической больницы №1 обвинили в том, что она чуть не поставила ребенку капельцу с использованной системой.

Трубка от системы была в чужой крови, написала на своей странице в Facebook харьковчанка Елена (чтобы посмотреть фото, проскролльте новость до конца).

Женщина рассказала, что ее ребенку 15 мая сделали операцию из-за образования кисты и флюса после неудачного лечения зубов.

"Большое спасибо врачам, которые провели операцию, сделали все профессионально, ребенок отошел от наркоза быстро, без каких-либо последствий. Спасибо персоналу, который проводил процедуры, ставил капельницы, но до 18.05", – отметила она.

По словам Елены, 18 мая на смене была медсестра Елена Белова. Мать ребенка отметила, что та почти сразу начала вести себя в хамской манере и накричала на ее мужа, который пришел в отведенное для посещения время и с соблюдением эпидемических мер безопасности.

Женщина подчеркнула, что после спора медсестра оставила капельницу, шприц с лекарствами и ушла, не предоставив лечение ребенку, а затем вернулась с другой капельницей.

"Через некоторое время приходит с другой капельницей и ставит ее ребенку, который лежал с нами в палате вместе с мамой Евгенией. Кстати, спасибо огромное Евгении, которая заметила следующее... пока мы выясняли с медсестрой отношения, Женя отдернула меня и произнесла: "Лен, посмотри, а почему трубка от системы красная?". Предназначавшаяся для нас система висела как раз напротив глаз Жени... когда я взяла в руки систему, трубочку, моему возмущению не было предела… в "новой системе" была чья-то кровь. Как это б..дь вообще возможно?" – возмутилась Елена.

Она добавила, что на ее замечание медсестра отреагировала фразой: "А я не знаю что вы здесь делали пока я выходила", а затем спешно унесла штатив с капельницей со словами: "Что вы хотели? Это бесплатная медицина".

По словам Елены, дежурный врач никак не отреагировал на эту ситуацию, а заведующая отделения выразила сомнение в том, где именно сделано фото использованной капельницы.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области скончалась онкобольная пациентка, у которой также был подтвержден COVID-19. Родные и друзья обвиняют медиков чуть ли не в убийстве, поскольку в тяжелом состоянии женщину из Киевского областного онкодиспансера отвезли за 80 километров в больницу в Кагарлыке.

Подпишись на Telegram-канал и посмотри, что будет дальше!