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29 мая • обновлено в 11:34
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Что можно делать пенсионерам на карантине: глава Минздрава уточнил требования

1.7т
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Украинцы, которые находятся в группе риска, не могут с 1 июня выходить на работу из-за карантинных ограничений. К такой группе относятся люди старше 60 лет.

Однако есть исключения, при которых пожилые люди могут покинуть самоизоляцию до 22 июня. Об этом на брифинге в пятницу, 29 мая, рассказал глава Минздрава Максим Степанов.

Карантин в Украине

Карантин в Украине

"Это касается людей, что работают в органах государственной власти, органах местного самоуправления, объектах критической инфраструктуры или в сфере обеспечения жизнеобеспечения: водоснабжение, электроэнергетика и прочее. Полный перечень установлен Кабмином" – пояснил министр.

Степанов подчеркнул, что остальные люди пенсионного возраста обязаны находиться на самоизоляции.

Как сообщал OBOZREVATEL, главный санитарный врач Украины, замглавы Минздрава Виктор Ляшко рассказал, что карантин в Украине продлят до 22 июня. В то же время он будет существенно ослаблен.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Карантин в Украине
Персона
Максим Степанов
Место
Украина
Тег
Министерство здравоохранения
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