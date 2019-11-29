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30 ноября • обновлено в 10:51
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"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек

6.4т
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Министра экономического развития и торговли Украины Тимофея Милованова высмеяли в сети после того, как он решил посоветоваться с пользователями, как поступить с физлицами-предпринимателями.

Чиновник разместил соответствующий пост в Facebook. "Что делать с ФОПами?" – коротко написал министр.

Реакция сети не заставила себя долго ждать. В комментариях украинцы возмутились поведением главы министерства. "Книжки надо было читать, дурак", "Ты живешь за наш счет, кровосися ты тупая", "С тобой то что делать, несчастье", "Когда писал в личку Коломойскому, а запилил пост случайно", "Народ, не пишите сколько человеку, который никогда не читал так много текста", – посмеялись в комментариях.

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Милованов снова "подставился" под шквал насмешек

Милованов снова "подставился" под шквал насмешек

latifundist.com

Журналист Иван Марунич отреагировал на пост Милованова фотожабой, представив, что было бы, если бы такие вопросы задавал создатель Apple Стив Джобс.

Блогер Антон Ходза зашел еще дальше. "А как какать?" – написал он якобы от имени Милованова и собрал новые насмешки в комментариях.

"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек
"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек
"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек
"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек
"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек
"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек
"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек
"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек
"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов возмутил украинцев неопрятным внешним видом.

Перед этим министр в ходе спора с бизнесменом Игррем Коломойским назвал себя "дебилом".

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Автор
Ирина Кулинич
Персона
Тимофей Милованов
Место
Украина
Тег
Министерство экономического развития и торговли Украины
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Комментарии
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Фантомаск Разбушевальцман
Фантомаск Разбушевальцман
тоесть фопы считают что сумасшедший процент налога должны отстегивать только работники так наз.госпредприятий и структур на стандартной схеме налогообложения,а они чисто символичекую сумму будут давать и все,..не ребята,если бороться ,то за десятину со всех видов доходов ,не зависимо от от форм собственности и деятельности.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
зе -куманда...прахффесионалы, плять...
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Ostrovskiy Oleg
Ostrovskiy Oleg
Вирусная форма безумия. Хотя... скорее прикидываются.
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