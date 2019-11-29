"Что делать с ФОПами?" Министр Милованов снова "подставился" под шквал насмешек

Министра экономического развития и торговли Украины Тимофея Милованова высмеяли в сети после того, как он решил посоветоваться с пользователями, как поступить с физлицами-предпринимателями.

Чиновник разместил соответствующий пост в Facebook. "Что делать с ФОПами?" – коротко написал министр.

Реакция сети не заставила себя долго ждать. В комментариях украинцы возмутились поведением главы министерства. "Книжки надо было читать, дурак", "Ты живешь за наш счет, кровосися ты тупая", "С тобой то что делать, несчастье", "Когда писал в личку Коломойскому, а запилил пост случайно", "Народ, не пишите сколько человеку, который никогда не читал так много текста", – посмеялись в комментариях.

Милованов снова "подставился" под шквал насмешек latifundist.com

Журналист Иван Марунич отреагировал на пост Милованова фотожабой, представив, что было бы, если бы такие вопросы задавал создатель Apple Стив Джобс.

Блогер Антон Ходза зашел еще дальше. "А как какать?" – написал он якобы от имени Милованова и собрал новые насмешки в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Милованов возмутил украинцев неопрятным внешним видом.

Перед этим министр в ходе спора с бизнесменом Игррем Коломойским назвал себя "дебилом".

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