'Чертова лестница': ученые воссоздали схему, по которой убивал Чикатило

Два преподавателя из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Ввани Ройховдхури и Михаил В. Симкин построили график, по которому убивал ростовский серийный маньяк Андрей Чикатило.

Об этом в статье для издания Slate.fr написал учитель математики и журналист Тома Мессиас. Ученые изучили хронологическое распределение убийств Чикатило. В их исследовании рассматривалось 12 лет деятельности убийцы (с 1978 года до его ареста в 1990 году) и 53 убийства (общее количество отличалось на одну единицу от того, которое приводилось российским правосудием).

"Построив график, отражающий совокупное число убийств, совершенных Чикатило, они получили кривую, называемую "канторова лестница" (от имени немецкого математика XIX века), иногда ее называют "чертова лестница". На графике можно видеть регулярное появление одного и того же мотива: последовательность нескольких маленьких ступенек очень близко друг к другу, прежде чем появится новый порог. Согласно анализу двух исследователей, каждый порог соответствует фазе, во время которой убийца, пресытившийся своими предыдущими преступлениями, не сразу чувствует потребность начать заново, ему нужно обрести форму, и тогда он снова испытает потребность убивать", – цитирует издание слова авторов.

По их мнению, преступления маньяка можно сравнить с приступами эпилепсии у больного человека или творческими порывами одаренной личности.

"У преступников, людей творческой профессии или эпилептиков, судя по всему, мозг постепенно накапливает информацию, связанную с нервными импульсами, и это в конечном итоге вызывает неожиданное изменение порога. Как капля воды, внезапно переполняющая сосуд, когда никто не мог этого предвидеть", – пишет издание.

При этом ученые признают, что для более полного анализа совершенных преступлений им не хватило данных. В частности, для правильного построения графиков необходима информация обо всех сорвавшихся преступлениях и неудачах, когда Чикатило не смог воплотить свой страшный замысел.

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