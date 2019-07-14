Черный "бумер" в Харькове разорвал на части "Жигули": погибли двое

В воскресенье, 14 июля, в Харькове на Московском проспекте произошло жуткое ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW, в результате которого погибли двое человек.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области. Вскоре на страницах харьковских пабликов в Facebook и Instagram опубликовали видео смертельной гонки и кадры с камер наблюдения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).

Отмечается, что ДТП произошло в 2:00 ночи около ПАО "Турбоатом".

ДТП в Харькове Facebook "ХС Харьков"

ДТП в Харькове Facebook "ХС Харьков"

ДТП в Харькове Facebook "ХС Харьков"

ДТП в Харькове Facebook "ХС Харьков"

"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате аварии водителя ВАЗа и 28-летнего пассажира доставили в больницу. Через некоторое время 28-летний мужчина скончался в больнице. Состояние здоровья другого пострадавшего врачи оценивают как стабильное", - сказано в сообщении.

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

ДТП в Харькове

Как пишет "РБК-Украина", погибли и водитель, и пассажир "Жигулей".

По словам очевидцев, ВАЗ ехал на большой скорости и уходил от сотрудников полиции. Кроме того, появилась информация, что пассажир и водитель были пьяными. Пользователи же по-другому расценили ситуацию. В комментариях написали, что никакой погони не было, а BMW просто разорвал ВАЗ.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Николаевом автомобиль влетел в толпу детей-велосипедистов, в результате чего пострадали 6 подростков.

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