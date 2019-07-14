Черный "бумер" в Харькове разорвал на части "Жигули": погибли двое

В воскресенье, 14 июля, в Харькове на Московском проспекте произошло жуткое ДТП с участием автомобилей ВАЗ и BMW, в результате которого погибли двое человек.
Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области. Вскоре на страницах харьковских пабликов в Facebook и Instagram опубликовали видео смертельной гонки и кадры с камер наблюдения (чтобы посмотреть, доскролльте новость до конца).
Отмечается, что ДТП произошло в 2:00 ночи около ПАО "Турбоатом".
ДТП в Харькове
Facebook "ХС Харьков"
ДТП в Харькове
Facebook "ХС Харьков"
ДТП в Харькове
Facebook "ХС Харьков"
ДТП в Харькове
Facebook "ХС Харьков"
"На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа. Установлено, что в результате аварии водителя ВАЗа и 28-летнего пассажира доставили в больницу. Через некоторое время 28-летний мужчина скончался в больнице. Состояние здоровья другого пострадавшего врачи оценивают как стабильное", - сказано в сообщении.
ДТП в Харькове
ДТП в Харькове
ДТП в Харькове
ДТП в Харькове
Как пишет "РБК-Украина", погибли и водитель, и пассажир "Жигулей".
По словам очевидцев, ВАЗ ехал на большой скорости и уходил от сотрудников полиции. Кроме того, появилась информация, что пассажир и водитель были пьяными. Пользователи же по-другому расценили ситуацию. В комментариях написали, что никакой погони не было, а BMW просто разорвал ВАЗ.
🔞Слабонервным, детям и беременным НЕ СМОТРЕТЬ🔞 ЖУТКОЕ ДТП на Московском проспекте примерно в 02:00. Жигули и БМВ. По словам очевидцев жигули ехал на большой скорости и уходило от сотрудников полиции. Предположительно что водитель и пассажир жигули были пьяными. #ДТПХАРЬКОВ #харьковавто #харьковавтомобильный #харьков #дтпукраина #московскийпроспект #турбоатом #дтптурбоатом #жуткоедтп
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее под Николаевом автомобиль влетел в толпу детей-велосипедистов, в результате чего пострадали 6 подростков.
Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал