А потому что не совпадают ожидания родителей от того, что школа "должна", с тем, что она может и хочет.

И вот уже, к счастью, некоторые родители обдуманно формулируют – чего именно они хотят от школы, и есть ли у них свой собственный "заказ".

Ведь именно они так поступают, когда выбирают себе в магазине костюм, и в состоянии внятно сформулировать – какой им нужен размер, цвет, фасон, бренд, ткань, цена.

Я опрашивал сотни родителей: чего вы хотите от школы?

80% вообще не могли внятно что-то сказать. А 20% произносили что-то вроде, чтобы учительница была добрая, чтобы не обижали, чтобы языки выучил, чтобы тесты сдал… При этом многие требования довольно противоречивы.

Например, вопрос: "вы хотите, чтобы домашних заданий было много, мало или вообще не было"?

И родители пишут, что "как же, мол, без домашних заданий", а потом… каждый день звонят в школу, что их детей перегружают.

Или говорят: Конечно, не нужны!!! И тут же сетуют, что ребенок болтается вечерами без дела из-за отсутствия ДЗ.

Или вот вопрос: "как бы вы хотели получать информацию от учителей: каждый день, ежемесячно, или чтобы вообще не беспокоили? Пишут в заявке "каждый день", а потом негодуют, зачем им звонят и надоедают.

Или еще вопрос: какое значение вы придаете оценкам: никакое или большое? Пишут: никакое, а потом возмущаются, что ребенку выставляют не те оценки.

Или: вам предпочтительна "серьезность и строгость" или больше творчества и свободы? Отвечают, что, конечно, наша девочка такая творческая… И отдают в физ-мат лицей.

Или еще вопрос: вы считаете, что пусть ребенок "познает все невзгоды сегодняшней аморальной действительности" или лучше пусть воспитывается в "тепличных условиях"?

Многие вообще редко над этим задумываются.

Или: вы хотите, чтобы ребенок в чем-то специализировался или пусть овладевает широкой эрудицией? Отвечают – конечно, нужна эрудиция и... вычеркивают все "лишние" предметы.

Одни – за бассейн, другие против него в принципе... Одни за компьютеры, другие – против...

Одним нужно только классическое образование по традиционным предметам, другим – еще и современное, с компетенциями, скиллами...

Одним нужно только лишь образование, другим – чтобы ребенок по окончании школы был еще и здоровым...

Родители только сейчас начинают думать – кем и чем они хотят видеть своего ребенка к окончанию школы в 17 лет.

Иначе они могут получить своего ребенка, и с ужасом обнаружить, что он ничего не умеет, не может, не знает, ни к чему не готов, безволен, и "готовый иждивенец". А исправить уже будет ничего нельзя.

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Учителя же недоуменно разведут руками: а что – был заказ? Вы же сами не хотели этого, того и этого... Да ещё и попустительствовали тому, что ребенок пропускает занятия,

Из разговоров с родителями получилось, что 80% вообще этими вопросами не заморачиваются.

Говорят: оно само как-то и вырулит.

Но из опыта я знаю, что "всё плохое приходит само собой, а всё хорошее надо организовывать".

Так что в первую очередь надо понять – чего же на самом деле хотят родители от школы?

Вот вы бы чего хотели?