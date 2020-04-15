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15 апреля • обновлено в 09:04
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Бывшая хостес и бармен-кассир: сеть привела в недоумение новая помощница Шмыгаля

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В сети начали обсуждать новую помощницу премьер-министра Дениса Шмыгаля Долгих Алину.

Девушка опубликовала электронную декларацию, написал в Facebook бывший первый заместитель председателя Луганской ОГА Зиновий Гузар.

"Новая помощница премьера Шмыгаля, Долгих Алина Викторовна? Только что подала декларацию на должность", – сказал он.

Алина Долгих

Алина Долгих

Facebook Зиновий Гузар

Пользователь сети Вадим Дмитрук отметил, что еще два года назад Долгих искала работу через интернет. В резюме она указала, что работала барменом-кассиром в Виннице и в хостесом в Киеве. Закончила Долгих Киевский национальный университет культуры и искусств.

Алина Долгих

Алина Долгих

Facebook Зиновий Гузар

"Только что подала декларацию на должность. Еще 2 года назад искала работу через интернет. А раньше выпускница "кулька" Поплавского работала в сфере хостес. И вот нашла таки соответствующую работу! Респект!" – написал он.

Среди своих навыков Долгих указала умение работать в команде, общение с клиентами и предоставлять помощь.

Декларация Долгих

Декларация Долгих

Facebook Зиновий Гузар

Резюме Долгих

Резюме Долгих

Facebook Зиновий Гузар

Как сообщал OBOZREVATEL, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Кабинет министров Украины собирается урезать вдвое зарплаты топ-чиновников на время борьбы с пандемией коронавируса.

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Автор
Тимур Григоренко
Персона
Денис Шмыгаль
Место
Украина
Тег
соцсети
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Филимонов Игорь
Филимонов Игорь
Даже в секретутки такую брать ...При Премьере ?!
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Белов Юрий
Белов Юрий
Каков поп,також приход.
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