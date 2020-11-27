Бродский – власти: экономика не важнее жизни человека

Спасение экономики в период пандемии коронавируса не может быть важнее спасения жизни человека.

Об этом заявил в Facebook глава редакционного совета OBOZREVATEL, президент Федерации баскетбола Украины Михаил Бродский, комментируя слова замглавы Офиса президента Кирилла Тимошенко о том, что экономика – это тоже жизнь людей.

"Молодой человек, нет ничего важнее жизни человека. Спаси одну жизнь и ты спасешь весь мир. Что то там у вас не то в головах, а вы у власти", – подчеркнул он.

Как сообщал OBOZREVATEL, Кирилл Тимошенко пообещал выдержать баланс при принятии решения о введении локдауна в Украине.

"Потому что с одной стороны – экономика, а с другой стороны – смерти людей. Экономика – это же не просто слово, это жизнь людей... Поэтому здесь нужно будет понять, в какой момент это сделать и каким образом", – сказал он.

Замглавы ОП добавил, что если власти решатся на локдаун, то коммуникация об этом с обществом "будет заранее".