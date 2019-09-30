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30 сентября • обновлено в 15:58
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Более десяти стран: украинцам пообещали расширить безвиз

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За следующие пять лет для украинцев создадут все необходимые условия, чтобы они могли путешествовать без виз в Гватемалу, Гренаду, Коста-Рику, Маврикию, на Маршалловые острова, в Монголию, Науру, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Сен-Винсент и Гренадины, на Соломоновые острова и Ямайку.

Об этом говорится в пункте 16.2 "Украинцы свободно путешествуют по миру без виз" Программы деятельности Кабинета министров Украины.

В документе отмечается, что увеличение количества стран с безвизовым режимом для владельца паспорта гражданина Украины – залог "открытия мира", повышение уважения и обеспечения прав.

Украинцам пообещали расширить безвиз

Украинцам пообещали расширить безвиз

"За следующие пять лет этот перечень будет расширен за счет Гватемалы, Гренады, Коста-Рики, Маврикии, Маршалловых островов, Монголии, Науру, Палау, Перу, Сальвадора, Самоа, Сен-Винсента и Гренадин, Соломоновых островов и Ямайки", – перечислено в пункте Программы.

В 2020 году также будет увеличено сроки безвизового пребывания в Аргентине, облегченный существующий режим поездок в Мексику, завершены соответствующие переговоры с Великобританией, Республикой Корея, Канадой, Японией, Австралией и другими государствами.

Новости
Еще одна страна упростит визовый режим с Украиной: детали

"В течение следующих пяти лет будет упрощен украинский визовый режим для граждан большинства стран мира, которые не представляют иммиграционной угрозы нашему государству", – отметили в документе.

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Тема
Безвизовый режим с ЕС
Место
Украина
Тег
Кабинет министров Украины
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Petrov Valery
Petrov Valery
На Антильские острова украинцы летали по визе? Афигеть. Для русских там давно безвиз.
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Захаров Дмитрий
Захаров Дмитрий
Ну наконец то, с облегчением вздохнули пенсионеры)))))
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Mega Death
Mega Death
Украина самая путешествующая страна)) Такая же как Сирия и Ливия
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