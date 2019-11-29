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30 ноября • обновлено в 11:27
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Янина Соколова
Янина Соколова
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Бл*, плакала вся маршрутка: Моторола исцелил родник

25.8т

Сейчас я расскажу вам о настоящем русском чуде. Вот, о чем сообщали в новостях "ДНР":

"Историю об этом источнике рассказывают с замиранием сердца. На въезде села есть родник, он бил всегда. Но когда пришли украинские войска, он перестал работать. Люди были очень огорчены…"

Вот так родник пересох под ногами украинских карателей. Отказался русский колодец поить студеной водицей натовских прихвостней. Чтоб засох корешок укропа и не окропил черным семенем донбасских старушек. Но что же было дальше с колодцем? Так и остался заколдованным ключом в лапах кровожадных бандеровцов?

"Пока мы были в оккупации – родник не тек, - рассказывает дальше девочка. - Когда пришел Моторола, он захотел воды. Говорит: "Принесите мне воды". Ему люди говорят, что родник не работает. Он удивился, как не работает? Тут все обернулись и родник действительно начал работать".

Бл*ть, плакала вся маршрутка. Моторола исцелил родник! С*ка, автомойщик из Назарета! Ой, Нептун йоб*ный, русалка степова! Аквамен, без трезубца! Ну как же так, как так вышло? А я знаю.

Арсен провел двумя пальцами по краю колодца и тот как сквертанул и напоил сквиртом весь Донбасс.

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Узнала об этом жена Моторолы и затаила обиду страшную, ревность хитростную. И приехали на следующий день 33 бойца из батальона "Спарта", расстреляли колодец и разорвали между двух берез.

Вы там с ума посходили, сказочные долбо*бы Донбасса? Вы что людям показываете? Вы что детей заставляете рассказывать? Они же завтра с педофилом в подвал пойдут. Мол, "деточка, я покажу тебе щенка, которого Моторола гладил".

Начался необратимый процесс. Сейчас пойдут сказки, как Захарченко 33 года сидел на пече и высиживал мороженую курицу. Остановитесь!!!

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Автор
Янина Соколова Янина Соколова
Тема
российская пропаганда
Персоны
Арсений Павлов (Моторола) Александр Захарченко
Место
Украина Донецк
Теги
ДНР пропаганда Новости ДНР Донбасс
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Слушая сказку, дети и взрослые переносятся в мир воображения. На окраине ходят легенды, о том, что на могилах киборгов цветут, маки. Красиво, да.. Чё они с героином делали? В этой сказки о роднике, о родине, о врагах... Красиво, да... Теперь все знают, как Янка кончает...
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Приходько Владимир
Приходько Владимир
Antuan Zaicenger, какое отношение к тебе, петуху, имеет мой ребёнок? :) У тебя, питораса, детей не будет, ибо они не из ж о п ы рождаются, в которую тебя петрушат и в которой твой русский мир располагается :)))
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Antuan Zaicenger
Antuan Zaicenger
Приходько Владимир, Приходько Владимир, Слышь. пидлрг, местечковый. Тебе мозги, обоссали. С твоим больным не кБогу: "Не поступайте по обычаям народа, который Я прогоняю от вас; ибо они все это делали, и Я вознегодовал на них..."Ты уверен, что ребёнок твой....где у ней, борода)))) Жопник)))
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Кастрюлю Блядыны СОСКАЛОВОЙ никто не исцелит )))
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Вегера Вячеслав
Вегера Вячеслав
Великий Кормчий а ты не забздел бы подискутировать с это Соколовой??? )))Она бы из тебя сделала моральную шаурму.)))
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Губань Сергій
Губань Сергій
Та нехай собі фантазують, хай створюють нові легенди про казкових богатирів, вірніше "богатирєй", хай пускають у народ міфи і видумки про "ізбранность данбасскага" народа, "вялічіє новарусскага" духа та іншу подібну дурню. Це на краще, бо приводить до регресу і в кінцевому рахунку до вимирання!
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