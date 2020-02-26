Без паники! Чего не стоит делать, чтобы не заболеть коронавирусом. Врачи дали советы

Коронавирус все ближе к Украине. В понедельник волну вызвало сообщение с Закарпатья, что там появился первый заболевший. Однако уже во вторник украинцев успокоили – у мужчины оказался острый бронхит.

А вот врачи советует соблюдать ряд правил для того, чтобы защитить себя от опасной инфекции. Подробнее – читайте в материале OBOZREVATEL.

Пожилым людям лучше не выходить на улицу без надобности

Старикам лучше не выходить из дому, поскольку риск заболеть коронавирусом больше всего у этой возрастной категории. Так считает профессор, заведующий кафедрой детских инфекционных болезней НМУ им. Богомольца Сергей Крамарев.

"В первую очередь от коронавируса страдают люди пожилого возраста, то есть, по классификации ВОЗ, те, кому за 75. В этом возрасте, каким бы человек здоровым не был, иммунная система падает. Возрастным людям нужно избегать массового скопления людей – меньше ходить на рынки, магазины", – считает Крамарев.

Но если все-таки есть необходимость выйти, врач советует до и после посещения общественных мест обрабатывать нос.

"До выхода на улицу я бы посоветовал смазывать слизистую носа специальными препаратами, которые покроют слизистую и не дадут вирусу проникнуть внутрь. А после улицы нужно промывать нос солевым раствором. Мыть руки нужно тщательно – дезинфицирующими растворами или просто мылом. И не трогать глаза, нос, рот грязными руками", – советует Крамарев.

Детей пока не включают в группу риска, но для профилактики врач рекомендует соблюдать те же меры. "Пока еще не изучено, почему, но среди пострадавших нет детей. И даже если малыши и подростки инфицированы, они, по данным китайских медиков, не болеют. Но я, все же, рекомендовал бы несовершеннолетним оберегаться от посещения общественных мест и соблюдать правила гигиены", – рекомендует Крамарев.

Он также советует всем на время отказаться от поездок в страны, где есть очаги коронавируса. "Уже названы 36 стран, где есть больные. Поскольку об этой болезни еще никто в мире толком ничего не знает, трудно спрогнозировать, когда закончится эта беда", – говорит врач.

"Витамины, чеснок и лук не помогут"

Традиционные для нас методы "борьбы" с инфекциями, такие, как чеснок, лук и даже усиленные дозы витаминов, в отношении коронавируса COVID-19 не помогут", – считает врач-инфекционист Евгений Щербина.

Старикам лучше воздержаться от походов в магазины liga.net

"Предположение, что витамин С (который у нас привыкли пить пачками во время инфекций) повышает сопротивляемость организма, признали неверным еще в конце 70-х годов прошлого века. Тогда проводили исследования и выяснили, что их эффективность минимальная. Даже при приеме мега-доз витамина С или минералов длительность болезни может сократиться максимум на полдня. А уж о чесноке и говорить не стоит. Это все бесполезно", – считает врач.

По его словам, нынешняя ситуация опасна тем, что коронавирус – не отдельное заболевание с отдельными симптомами, и потому его трудно выявить. Кроме того, нет эффективного лечения.

"Пока коронавирус трудно выявить, поскольку его симптомы – высокая температура, насморк, кашель и затрудненное дыхание – характерны для всех вирусных инфекций. У нас и так в стране не очень большие возможности быстрой диагностики. Нет легкого способа определить, какой этот тип коронавируса. И если он появится у нас, максимум, что увидят наши врачи – тяжелую форму ОРВИ. И эффективного лечения еще не разработано. То, что китайцы сейчас экспериментируют, еще не значит, что оно работает на 100 %", – говорит Щербина.

Он надеется, что с наступлением тепла инфекция отойдет. "Вирус не любит сквозняков, а зимой люди в закрытых помещениях. Так что я бы рекомендовал еще и постоянные проветривания. А вообще, я советую своим пациентам при заболевании надевать маску, чтобы не заболели остальные члены семьи. Не целовать детей, и вообще не целоваться, если больной кашляет. Но ведь этого никто не выполняет. Попробуйте следовать хотя бы примитивным рекомендациям. Это шанс не подхватить любой вирус", – считает врач.

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